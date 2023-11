Starfield Beta-Patch: Eine beeindruckende Wende für PC-Gaming

By

Nach einem glanzlosen Start auf dem PC im September hat Starfield mit seinem neuesten Beta-Patch auf Steam erhebliche Verbesserungen vorgenommen. Der Spieleentwickler Bethesda hat verschiedene Probleme behoben und neue Funktionen eingeführt, um das Spielerlebnis insgesamt zu verbessern.

Eine bemerkenswerte Verbesserung für Besitzer von Nvidia-Grafikkarten ist die Einbeziehung von DLSS 2 und DLSS 3 für die Bildrekonstruktion und Frame-Generierung. Diese Optionen, die bisher nur über Community-Mods verfügbar waren, sorgen jetzt für eine bessere Leistung und Stabilität im Spiel. Darüber hinaus wurde auch die Qualität von FSR 2 verbessert, wodurch Artefakte in bestimmten Szenarien reduziert wurden. Das Fehlen von XeSS, einer weiteren plattformübergreifenden Lösung mit potenziellen Vorteilen, ist jedoch eine verpasste Chance, die das Spiel hätte weiter verbessern können.

In Bezug auf die Leistung weist der Beta-Patch spürbare Verbesserungen auf. Bei besserer CPU-Auslastung können Spieler mit einer Leistungssteigerung von 20 % auf Systemen wie dem Ryzen 7 7800X3D und einer Verbesserung der Bildrate um 17 % auf Ryzen 5 3600-Systemen der unteren Preisklasse rechnen. Diese Verbesserungen verbessern das Spielerlebnis erheblich und eröffnen die Möglichkeit eines Leistungsmodus für Konsolen.

Was die grafischen Einstellungen und Menüs angeht, hat Bethesda einige Fortschritte gemacht. DLSS und Sichtfeldanpassungen, die äußerst gefragte Ergänzungen waren, wurden erfolgreich in das Spiel integriert. Leider fühlen sich die HDR-Steuerelemente immer noch unzureichend an und können den Bemühungen der Community zur Erzeugung optimaler Bilder nicht gerecht werden. Weitere Verbesserungen sind erforderlich, um Probleme wie Traversal-Stottern und unterdurchschnittliche Leistung auf Intel-GPUs zu beheben.

Obwohl der Beta-Patch einen bedeutenden Fortschritt für Starfield auf dem PC darstellt, gibt es noch Raum für Verbesserungen. Bethesda muss weiterhin in die Verfeinerung des Spiels und die Lösung offener Herausforderungen investieren, um einen wirklich zufriedenstellenden Zustand zu erreichen. Durch die Verpflichtung zu fortlaufenden Updates können sich Spieler auf ein immer intensiveres und unterhaltsameres Erlebnis im Starfield-Universum freuen.

Häufigste Fragen

1. Was ist DLSS?

DLSS steht für Deep Learning Super Sampling, eine von Nvidia entwickelte Technologie, die künstliche Intelligenz nutzt, um Bilder mit niedrigerer Auflösung in Echtzeit hochzuskalieren, was zu einer verbesserten visuellen Qualität und Leistung führt.

2. Was ist FSR?

FSR (FidelityFX Super Resolution) ist die Upscaling-Technologie von AMD, die die Spieleleistung verbessert, indem Frames mit niedrigerer Auflösung dynamisch gerendert und hochskaliert werden, um sie an die Auflösung des Displays anzupassen.

3. Was ist XeSS?

XeSS ist Intels Alternative zu DLSS und FSR und bietet ähnliche Vorteile in Bezug auf die Steigerung der Bildqualität und die Verbesserung der Leistung. Allerdings ist XeSS derzeit in Starfield nicht verfügbar.

4. Wie verbessert der Beta-Patch die Leistung?

Der Beta-Patch optimiert die CPU-Auslastung, was zu erheblichen Leistungssteigerungen führt. Spieler können auf kompatiblen Systemen ein flüssigeres Gameplay und höhere Bildraten erwarten.

5. Gibt es Verbesserungen an den Grafikmenüs?

Ja, der Beta-Patch führt DLSS- und Sichtfeldanpassungen ein, sodass Spieler ihr visuelles Erlebnis im Spiel individuell anpassen können. Allerdings fehlen in den Menüs immer noch ausreichende Erklärungen für verschiedene Grafikeinstellungen, sodass noch Raum für weitere Verbesserungen besteht.

