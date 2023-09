Starfield wird mit über 6 Millionen Spielern Bethesdas größter Spielestart

Starfield, das mit Spannung erwartete Weltraum-Rollenspiel von Bethesda, hat einen rekordverdächtigen Start hingelegt. Laut Bethesdas Ankündigung auf Twitter ist Starfield bereits „der größte Bethesda-Spielstart aller Zeiten“ geworden und zog am 6. September über 6 Millionen Spieler an.

Das Spiel wurde zunächst am 31. August im Early Access und am 6. September weltweit veröffentlicht. Obwohl Starfield als kostenloser Game Pass-Titel erhältlich ist, schneidet Starfield sowohl in den digitalen als auch in den physischen Verkaufscharts außergewöhnlich gut ab.

In den globalen Top-Verkaufscharts von Steam hat sich Starfield den zweiten Platz gesichert, direkt hinter dem Dauerbrenner Counter-Strike: Global Offensive. Mit rund 200,000 gleichzeitigen Spielern übertrifft Starfield die Anzahl gleichzeitiger Spieler anderer beliebter Bethesda-Rollenspiele wie Skyrim, Fallout 4 und The Elder Scrolls Online.

Zusätzlich zu seinem Erfolg auf dem digitalen Markt dominierte Starfield auch die physischen Verkaufscharts in Großbritannien und übertraf Titel wie Hogwarts Legacy und Mario Kart 8 Deluxe. Die Leistung des Spiels auf dem physischen Markt ist vergleichbar mit der von Diablo IV, das ein bedeutender digitaler Erfolg war.

Der Erfolg von Starfield ist auf die Kombination aus der Verfügbarkeit im Game Pass und der Unterstützung engagierter Fans zurückzuführen. Viele Game Pass-Abonnenten haben sich für den Kauf der digitalen Version des Spiels entschieden, um ihre Unterstützung für Xbox und Bethesda Studios zu zeigen und sicherzustellen, dass das Spiel weiterhin Support und Inhaltsaktualisierungen erhält.

Obwohl Bethesda keine offiziellen Verkaufszahlen für Starfield bekannt gegeben hat, haben die beeindruckende Veröffentlichung des Spiels und die wachsende Spielerbasis es zu einem großen Erfolg gemacht. Mit seinem fesselnden Weltraum-Erkundungs-Gameplay wird Starfield die Spieler auch in den kommenden Jahren fesseln.

