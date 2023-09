Starfield-Spieler stellen ihre kreativen Fähigkeiten unter Beweis, indem sie berühmte Gesichter nachbilden

By

Starfield-Spieler haben sich als talentierte und kreative Truppe erwiesen, die ihr Können unter Beweis stellen, indem sie den robusten Charakterersteller des Spiels nutzen, um eine Vielzahl berühmter Gesichter nachzubilden. Von legendären Schauspielern bis hin zu beliebten fiktiven Charakteren hat die Community ihre beeindruckenden Kreationen in den sozialen Medien geteilt.

Ein Reddit-Benutzer, strider390, veröffentlichte einen Screenshot seines Charakters, der Willem Dafoe ähnelt, mit der Überschrift „Weißt du, ich bin selbst so etwas wie ein Industrieller“ in Anspielung auf das berühmte Spider-Man-Meme. Ein anderer Spieler, SoullessVoid, beschloss, den legendären David Bowie als seine Starman-Persönlichkeit nachzubilden. CheesyWales ging sogar so weit, Todd Howard zu erschaffen, den Entwicklungschef von Bethesda, dem Studio hinter Starfield.

Inspiriert von Filmen und Fernsehsendungen haben Spieler auch Charaktere wie Mike Ehrmantraut aus Breaking Bad und Better Call Saul, Tony Soprano aus The Sopranos sowie Shrek und Lord Farquaad aus der Shrek-Reihe nachgebildet. Diese amüsanten und oft erschreckenden Darbietungen zeigen die Liebe zum Detail und die Kreativität des Spielers.

Spieler haben nicht nur berühmte Gesichter nachgebildet, sondern sich auch an der Nachbildung ikonischer Raumschiffe aus beliebten Franchises wie Star Wars und Star Trek mit Starfields Schiffsersteller versucht. Das Spiel enthält auch einige eingebaute Easter Eggs, von denen eines auf Starfields berühmtestes Zitat verweist.

Starfield hat in der Gaming-Branche bereits für Aufsehen gesorgt und lag schon vor der offiziellen Markteinführung an der Spitze der Verkaufscharts. Xbox-Chef Phil Spencer gab bekannt, dass zum Erscheinungsdatum des Spiels, dem 6. September, über eine Million Spieler aktiv am Spiel beteiligt waren.

Während die Spieler weiterhin das riesige Universum von Starfield erkunden, werden mit Sicherheit weitere spannende Geschichten und Kreationen entstehen. Mit seinen umfangreichen Rollenspiel-Quests und dem unterhaltsamen Kampfsystem hat Starfield die Spieler in seinen Bann gezogen und es erwies sich als schwierig, ihm zu widerstehen.

