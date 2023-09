Starfield erhält großes Lob von David Jaffe, Mitschöpfer von God of War

By

Starfield, das mit Spannung erwartete Spiel von Bethesda, hat von Spielern und Brancheninsidern gleichermaßen großes Lob erhalten. Eine der bemerkenswerten Persönlichkeiten, die ihre Bewunderung für das Spiel zum Ausdruck brachte, ist David Jaffe, Mitschöpfer der God of War-Reihe.

Emil Pagliarulo, Designdirektor und Autor von Starfield, zeigte sich erstaunt über Jaffes positive Kommentare. Pagliarulo teilte seine Gedanken auf Twitter mit und erklärte: „Es ist natürlich unglaublich, dass die Fans Ihre Arbeit genießen.“ Wenn andere Entwickler – vor allem solche, die man kennt und respektiert – Spaß am Spiel haben, ist das noch einmal eine ganz andere Dimension.“

Jaffe, bekannt für seine Arbeit in den Santa Monica Studios und Mitschöpfer der von der Kritik gefeierten Franchises „God of War“ und „Twisted Metal“, hat sein Lob für „Starfield“ nicht zurückgehalten. Tatsächlich ist er sogar so weit gegangen, es sein liebstes Einzelspielerspiel aller Zeiten zu nennen. Seine Social-Media- und YouTube-Beiträge widmen sich seit seiner Veröffentlichung größtenteils dem Spiel und heben dessen außergewöhnlichen Schreibstil hervor.

Starfield hat seit seiner Veröffentlichung große Aufmerksamkeit erregt und eine entsprechend beeindruckende Spielerzahl verzeichnet. Das Spiel erreichte am Tag der Veröffentlichung 1 Million gleichzeitige Spieler und hat seit dem 7. September eine Spielerbasis von 6 Millionen. Diese Zahlen zeugen von der Aufregung und Vorfreude rund um den Titel.

Da Starfield weiterhin positive Resonanz erhält, können Bethesda und das Entwicklungsteam stolz auf ihre Leistung sein. Die fesselnde Welt des Spiels, das fesselnde Storytelling und das solide Gameplay haben die Herzen von Spielern und Branchenprofis gleichermaßen erobert.

Definitionen:

– Starfield: Ein mit Spannung erwartetes Spiel, entwickelt von Bethesda.

– David Jaffe: Mitschöpfer der God of War-Reihe und Branchenveteran.

– Emil Pagliarulo: Designdirektor und Autor von Starfield.

– Bethesda: Ein renommierter Entwickler und Herausgeber von Videospielen.

