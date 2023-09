Starfield Breaking the Bank Quest Guide: Ein heimlicher Raubüberfall und eine Intrige

By

Im weitläufigen Universum von Starfield haben Spieler die Möglichkeit, sich der Crimson Fleet-Fraktion anzuschließen und sich auf verschiedene Quests zu begeben, die ihre Tarn- und Infiltrationsfähigkeiten auf die Probe stellen. Eine dieser Quests ist „Breaking the Bank“, bei der es um einen gewagten Raubüberfall und ein Netz aus Intrigen geht.

Die Quest beginnt, nachdem Sie UC Commander Kibwe eingeholt und Ihren Auftrag von der Crimson Fleet erhalten haben. Um fortzufahren, müssen die Spieler zur Sirene der Sterne im Aranae-IV-System reisen und sich mit Rokov, einem ehemaligen Mitglied der Crimson Fleet, treffen.

Sobald die Spieler an Bord des Starliners sind, werden sie ein Gespräch mit Rokov führen, der verrät, dass der Plan darin besteht, vom Schiff zu stehlen, allerdings mit einer Wendung. Als Gegenleistung für seine Hilfe bittet Rokov um Hilfe bei der Wiederaufnahme in die Crimson Fleet. Der erste Schritt besteht darin, an einer Galaveranstaltung auf dem Starliner teilzunehmen und Informationen über einen Mann namens Larry Dumbrosky zu sammeln.

Um zu vermeiden, dass das Bedrohungserkennungssystem des Schiffes ausgelöst wird, müssen die Spieler während des Ereignisses vermeiden, jemanden zu töten. Gespräche mit verschiedenen Gönnern liefern wichtige Informationen über Dumbroskys Aktivitäten und seine Verbindung zu einer Person namens Klaudia Twist. Die Konfrontation mit Klaudia verrät mehr über ihren Plan und führt die Spieler zu Gabriel Vera, einer weiteren wichtigen Figur im Plan.

Um Zugang zum Purser-Safe zu erhalten und den Earth Savior Award zu erhalten, müssen Spieler einen Ausweis erwerben und Sheila, einen NPC, davon überzeugen, ihn bereitzustellen. Nachdem die Auszeichnung gesichert ist, informieren die Spieler Rokov über ihre Fortschritte, der dann darauf hinweist, dass weitere Beweise gegen Dumbrosky erforderlich sind. Dies führt zu dem Plan, Gabriel Vera zu isolieren und zum Sprechen zu bringen.

Beim Navigieren zum Technikdeck überreden die Spieler Chefingenieur Sandin, Zugang zum Lebenserhaltungsbereich zu gewähren. Indem sie den lebenserhaltenden Zugang deaktivieren, lösen sie einen schiffsweiten Notfall aus und befragen Gabriel Vera nach lebenswichtigen Informationen. Spieler können während des Dialogs wählen, ob sie je nach ihrer bevorzugten Fraktion entweder die Crimson Fleet oder UC SysDef vertreten möchten.

Letztendlich bietet die Quest Wahlmöglichkeiten und Herausforderungen und ermutigt die Spieler, ihre Tarnfähigkeiten einzusetzen, Beweise zu sammeln und wichtige Entscheidungen zu treffen, die sich auf ihre Loyalität gegenüber der Crimson Fleet und UC SysDef auswirken.

