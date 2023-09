Die Rezeption von Starfield: Eine Liebes- oder Hasserfahrung

By

Starfield, das mit Spannung erwartete Spiel von Bethesda, stieß bei den Spielern auf gemischte Resonanz. Einige sind absolut verliebt in das Spiel und loben seinen riesigen Umfang und die Liebe zum Detail. Andere haben jedoch ihre Enttäuschung zum Ausdruck gebracht, insbesondere im Hinblick auf die Schnelligkeit des Spiels, die Ladebildschirme und die Bildrate.

Einer der größten Streitpunkte war die Framerate des Spiels. Vor der Veröffentlichung bestätigte Bethesda, dass Starfield mit einer festen Geschwindigkeit von 30 Bildern pro Sekunde laufen würde. Obwohl diese Entscheidung angesichts des enormen Umfangs des Spiels zu erwarten war, weckte sie bei vielen Fans den Wunsch nach einem 60-fps-Performance-Modus, der für moderne Veröffentlichungen zur Norm geworden ist.

Digital Foundry, eine bekannte Gaming-Analysegruppe, beschloss, die Möglichkeit zu prüfen, Starfield mit 60 fps auf der Xbox Series und ohne dynamische Auflösungsskalierung konnten sie in geschlossenen Umgebungen 4800 fps erreichen. Der Großteil des Spiels lief jedoch immer noch mit konstanten 6700–2 fps.

Als die Auflösung auf 1440p gesenkt wurde, passend zur Xbox Series S, lief das Spiel mit stabilen 40 fps mit gelegentlichen Spitzen auf 60 fps. Dies veranlasste Digital Foundry zu der Annahme, dass Bethesda möglicherweise einen 40-fps-Modus für Spieler mit 120-Hz-Displays veröffentlichen könnte, insbesondere für solche mit Bildschirmen mit variabler Bildwiederholfrequenz (VRR).

Obwohl diese Ergebnisse faszinierend sind, ist es wichtig zu beachten, dass Starfield derzeit auf 30 fps festgelegt ist. Es ist jedoch interessant zu sehen, dass das Spiel mit bestimmten Anpassungen das Potenzial hat, höhere Frameraten zu erreichen.

Insgesamt war der Empfang von Starfield polarisierend. Ob die Spieler es lieben oder hassen, die Vorfreude und der Hype um diese ehrgeizige Neuerscheinung lassen sich nicht leugnen.

Definitionen:

– Bildrate: Die Anzahl der Bilder pro Sekunde, die auf einem Bildschirm angezeigt werden. Höhere Bildraten führen zu flüssigeren Bewegungen in Videospielen.

– Leistungsmodus: Ein Modus in Videospielen, bei dem höhere Bildraten Vorrang vor grafischer Wiedergabetreue haben.

– Geschlossene Umgebungen: Bereiche innerhalb des Spiels, die kleiner und abgegrenzter sind.

– Variable Bildwiederholfrequenz (VRR): Eine Funktion, die die Synchronisierung des Displays mit der Grafikkarte ermöglicht, was zu einem flüssigeren Gameplay führt.

