Star Wars Jedi: Survivor: Ein Must-Have-Spiel jetzt im Angebot

Während die Black-Friday-Einkaufssaison in vollem Gange ist, dürfen sich Gamer auf etwas freuen. Star Wars Jedi: Survivor ist jetzt zu einem deutlich reduzierten Preis von nur 25 US-Dollar in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften erhältlich.

Spiele-Enthusiasten können dieses unglaubliche Angebot bei GameStop finden, wo das Spiel für 30 $ auf PS5 angeboten wird. Aber hier ist der Haken: Wenn Sie das Spiel im Laden abholen, erhalten Sie einen zusätzlichen Rabatt von 5 $, sodass der Gesamtpreis auf nur 25 $ sinkt. Dies ist der niedrigste Preis, den wir bisher für Star Wars Jedi: Survivor gesehen haben, was es zu einem unwiderstehlichen Angebot macht, das 10 US-Dollar günstiger ist als das, was Best Buy und Target derzeit gelistet haben.

Obwohl dieses Angebot exklusiv für die PlayStation 5-Version gilt, müssen sich Besitzer der Xbox Series X und S keine Sorgen machen. Obwohl das Spiel für 35 US-Dollar gelistet ist, gilt der Rabatt von 5 US-Dollar für die Abholung im Geschäft wahrscheinlich auch für sie.

Star Wars Jedi: Survivor ist nicht nur etwas für Star Wars-Fans; Es ist ein Spiel, das alle Spieler anspricht. Mit einer hohen Bewertung von 89 bei OpenCritic wird es allgemein für sein hervorragendes Gameplay und sein fesselndes Erlebnis gelobt. Während die ursprüngliche Version einige Fehler aufwies, haben die Entwickler unermüdlich daran gearbeitet, Updates und Patches bereitzustellen, was zu einem sauberen und ausgefeilten Spielerlebnis führte.

Diese mit Spannung erwartete Fortsetzung von Star Wars Jedi: Fallen Order aus dem Jahr 2019 spielt fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Cal Kestis, einem Jedi-Ritter auf der Mission, sich dem Imperium entgegenzustellen. Mit verbesserter Kampfmechanik und aufregenden Optionen zur Charakteranpassung verspricht Star Wars Jedi: Survivor eine unvergessliche Reise.

Lassen Sie sich dieses Black Friday-Angebot nicht entgehen! Gehen Sie zum nächstgelegenen GameStop und begeben Sie sich auf ein episches Abenteuer mit Star Wars Jedi: Survivor.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich Star Wars Jedi: Survivor online kaufen?

Während GameStop das In-Store-Angebot für Star Wars Jedi: Survivor anbietet, wird empfohlen, auf der Website nach Online-Kaufoptionen zu suchen.

Gilt der Rabatt auch für andere Plattformen als PS5?

Während der Rabatt von 5 US-Dollar bei der Abholung im Geschäft derzeit für die PS5-Version bestätigt ist, ist es wahrscheinlich, dass Besitzer der Xbox Series X und S ebenfalls in den Genuss des gleichen Rabatts kommen.

Gibt es zusätzliche Boni für das Spiel?

Das aktuelle Angebot erwähnt keine zusätzlichen Boni, es lohnt sich jedoch immer, beim Händler nach eventuell verfügbaren Aktionsangeboten oder Add-Ons zu fragen.

Quellen: GameStop.com