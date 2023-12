St. Stephen Church von Streator gilt als unsicher, Gemeinde zieht in St. Anthony Church um

Zusammenfassung: Nachdem eine professionelle Inspektion ergab, dass die St. Stephen Church in Streator, Illinois, in einem schlechten Zustand war und nicht mehr sicher genutzt werden konnte, verfügte Bischof Louis Tylka von der Diözese Peoria, dass das Gebäude nicht mehr als Gotteshaus dienen würde. Die Gemeinde ist seitdem in die St. Anthony Church umgezogen, die zur Hauptkirche der St. Michael the Archangel Parish geworden ist. Ingenieure halten die St.-Stephans-Kirche sowohl aus praktischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht für irreparabel.

Unsichere Bedingungen führen zum Umzug

Auf Wunsch des Pfarrers, Reverend Msgr. Philip Halfacre wurde eine professionelle Bauinspektion der St. Stephen Church durchgeführt. Bau- und Bauingenieure berichteten, dass die Betongrundmauern der Kirche nicht den zivilrechtlichen Mindeststandards für strukturelle Integrität entsprachen. Darüber hinaus zeigten die Ziegelwände Anzeichen von Rissen und allgemeinem Verfall. Die Ingenieure kamen zu dem Schluss, dass das Gebäude aus Gründen der öffentlichen Sicherheit aufgegeben werden sollte.

Undurchführbare Reparaturen und Entfernung heiliger Gegenstände

Es wurden Anstrengungen unternommen, Methoden zur Reparatur des strukturellen Fundaments der St.-Stephans-Kirche zu erforschen. Es wurde jedoch festgestellt, dass der Mörtel im Mauerwerk der erforderlichen Belastung nicht standhalten würde und das Gebäude wahrscheinlich einstürzen würde. Infolgedessen verfügte Bischof Tylka, dass die Kirche für den profanen Gebrauch verbannt werden sollte. Heilige Gegenstände aus der Kirche, einschließlich des Altars, werden entfernt und als heilig behandelt, mit der Möglichkeit, sie in andere katholische Kirchen zu verlegen.

Umzug in die St. Antonius-Kirche

Die Gemeinde der St. Stephen Church hat nun damit begonnen, regelmäßig Messen in der St. Anthony Church in der 407 S. Park St. abzuhalten. Die St. Anthony Church hat zwar keine unmittelbaren Probleme mit der Lebenssicherheit, erfordert jedoch erhebliche Reparaturen, die schätzungsweise etwa 4 US-Dollar kosten Millionen, so das Architekturbüro Healy-Bender-Patton & Been. In der Zwischenzeit wird die St.-Antonius-Kirche als Hauptkirche der Pfarrei St. Michael der Erzengel dienen.

Historische Bedeutung und Abschluss

Die St. Stephen Parish wurde ursprünglich 1883 von slowakischen Amerikanern gegründet und hat historische Bedeutung als erste katholische Gemeinde, die von slowakischen Amerikanern in den Vereinigten Staaten gegründet wurde. Das Kirchengebäude wurde 1906 erbaut. Reverend Msgr. Philip Halfacre verglich die Schließung der Kirche mit dem Gefühl, ein Familienmitglied zu verlieren oder ein Familienmitglied auszuziehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der sich verschlechternde Zustand der St. Stephen Church in Streator dazu geführt hat, dass sie nicht mehr für profane Zwecke genutzt werden kann. Die Gemeinde ist in die St. Anthony Church umgezogen, die nun als Hauptkirche dienen wird. Reparaturbemühungen am Gebäude wurden aus Sicherheitsgründen als nicht durchführbar erachtet.

Lesen Sie mehr in der Web Story: St. Stephen Church von Streator gilt als unsicher, Gemeinde zieht in St. Anthony Church um