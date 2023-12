Nicholas Smith kündigt Pläne für Grittier and Scarier Fortsetzung von „Munger Road“ an

Der Autor und Regisseur von St. Charles, Nicholas Smith, hat seine Absicht bekannt gegeben, eine Fortsetzung seines gefeierten Films „Munger Road“ zu drehen, der vor über einem Jahrzehnt in die Kinos kam. Die Fortsetzung mit dem Titel „Munger Road Part 2“ verspricht im Vergleich zum Vorgänger ein intensiveres und actionreicheres Erlebnis zu werden. Smith plant, im Herbst nächsten Jahres mit den Dreharbeiten zu beginnen.

Der 2011 veröffentlichte Originalfilm ließ sich von der lokalen Folklore rund um die verwunschenen Bahngleise an der Munger Road in Wayne inspirieren. Als Indie-Film hatte der Film großen Erfolg, mit dem für den Oscar nominierten Bruce Davison in der Hauptrolle. Der renommierte Filmkritiker Roger Ebert lobte den geschickten Umgang mit Dunkelheit und Verletzlichkeit im Film und gab ihm eine Drei-Sterne-Bewertung.

Smith beabsichtigt, die Fortsetzung 15 Jahre nach den Ereignissen des Originals in St. Charles zu spielen. Über die Details der Handlung hält er sich zwar bedeckt, deutete jedoch die Rückkehr bekannter Charaktere sowie die Einführung neuer Charaktere an. Die Dreharbeiten werden an verschiedenen Orten in St. Charles stattfinden, darunter in der Munger Road und im Hotel Baker, wobei neue Schauplätze einbezogen werden.

„Munger Road Part 2“ markiert den Abschluss des Franchise und schließt alle ungelösten Handlungsstränge des ersten Films ab. Smith erklärte, dass das Publikum begeistert sein wird, diese Charaktere kennenzulernen und mitzuerleben, wie sich alles entwickelt.

Um die realistische Atmosphäre des Films zu verstärken, plant Smith, lokale Schauspieler und Bewohner von St. Charles als Statisten einzusetzen. Er glaubt, dass die Einbeziehung ortskundiger Personen zur Authentizität seiner Filme beiträgt, unabhängig von der Vertrautheit des Publikums.

Smith wuchs in St. Charles auf und erlebte persönlich die unheimliche Natur der Munger Road. Seine Filme wurden schon immer von seiner Umgebung inspiriert. Die Originalbesetzung und das Team erlebten während der Dreharbeiten sogar seltsame Vorkommnisse, wie zum Beispiel das unerklärliche Geräusch eines weinenden Babys, das um 3 Uhr morgens im Wald vom Mikrofon eines Schauspielers aufgenommen wurde. Nach der Veröffentlichung musste die Polizei von Bartlett aufgrund der Anwohner einen Beamten in der Munger Road stationieren die Legende testen.

Mit einem größeren Budget und dem Einsatz von RED-Digitalkameras möchte Smith eine visuell beeindruckende Fortsetzung schaffen, die mit Produktionen mit großem Budget mithalten kann. Er räumt ein, dass die COVID-19-Pandemie und die Streiks in der Industrie den Planungsprozess beeinflusst haben, glaubt jedoch, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, mit der Geschichte fortzufahren.

Die Produktion von „Munger Road Part 2“ soll im September 2024 beginnen, der Veröffentlichungstermin ist für Herbst 2025 geplant. In der Zwischenzeit können Zuschauer das Original von „Munger Road“ auf Prime Video genießen.