Neue Funktionen und spannende Updates: Machen Sie sich bereit für Spotify Wrapped 2023

Spotify Wrapped ist zurück und bietet Musikbegeisterten einen tiefen Einblick in ihre Hörgewohnheiten. In diesem Jahr hat Spotify mehrere neue Funktionen eingeführt, die den Nutzern ein noch persönlicheres und ansprechenderes Wrapped-Erlebnis bieten werden. Machen Sie sich bereit, faszinierende Einblicke in Ihre Lieblingskünstler, -genres und -städte sowie einzigartige Möglichkeiten zu erhalten, über Musik mit Freunden in Kontakt zu treten.

Eine der herausragenden Ergänzungen zu Spotify Wrapped 2023 ist „Me in 2023“. Mit dieser Funktion können sich Benutzer mit von Spotify erstellten Charakteren identifizieren, die ihre Hörgewohnheiten repräsentieren. Ob Sie ein Gestaltwandler sind, der schnell von einem Künstler zum nächsten wechselt, ein Koryphäe, der leichte und fröhliche Musik mag, oder ein Alchemist, der Ihre eigenen Playlists zusammenstellt, es gibt für jeden einen Charakter.

Ein weiteres aufregendes Update ist die Einführung von „Sound Town“. Basierend auf Ihren Hördaten und Ihrer gemeinsamen Künstleraffinität ordnet Spotify Ihnen eine Stadt aus der ganzen Welt zu. Entdecken Sie die Orte, die zu Ihrem Musikgeschmack passen, und erkunden Sie die lebendigen Szenen verschiedener Musikstädte.

Langjährige Fans von Spotify Wrapped werden außerdem Verbesserungen an bekannten Funktionen bemerken. Die „Top 5 Genres“ werden nun in einem optisch ansprechenden Sandwich-inspirierten Design angezeigt und ermöglichen Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre beliebtesten Musikgenres. Darüber hinaus geht der Abschnitt „Top 5-Künstler“ über die Liste hinaus und ermöglicht es Ihnen, den Monat zu sehen, in dem die Hörfrequenz der einzelnen Künstler ihren Höhepunkt erreichte. Haben Sie Taylor Swift in dem Monat, in dem Sie an ihrer Eras Tour teilgenommen haben, am häufigsten gehört? Jetzt können Sie es herausfinden.

Darüber hinaus erweitert Spotify die Funktion „Wrapped Feed“, die alle spannenden Elemente von Wrapped an einem Ort zusammenfasst. Auf dem Spotify-Startbildschirm können Sie auf die besten redaktionellen Playlists zugreifen, Merchandise-Artikel Ihrer Lieblingskünstler ansehen, Konzerte in der Nähe finden und vieles mehr. Es ist ein Zentrum für Musikinhalte, die speziell auf Sie zugeschnitten sind.

In der ersten Woche nach dem Start führt der KI-DJ von Spotify die Hörer durch ihr personalisiertes Wrapped-Erlebnis. Lassen Sie den KI-DJ eine speziell zugeschnittene Reise durch Ihr Musikjahr kuratieren und Ihre Lieblingslieder, Künstler und Momente hervorheben.

Und schließlich ist Wrapped Blend eine Funktion, mit der Sie Freunde einladen können, einen Blend zu erstellen und alle Ihre Top-Songs dieses Jahres in einer gemeinsamen Playlist zu kombinieren. Es ist eine fantastische Möglichkeit, Musikgeschmäcker zu vergleichen, neue Titel zu entdecken und die Kraft der Musik mit Ihren Freunden zu feiern.

Spotify Wrapped 2023 verspricht ein immersives und fesselndes Erlebnis für alle Musikliebhaber da draußen zu werden. Aktualisieren Sie also Ihre Spotify-App, entdecken Sie die neueste Version von Wrapped und begeben Sie sich auf eine musikalische Reise, die Ihren einzigartigen Geschmack und Ihre Verbindung zur Welt der Musik feiert.

FAQ:

F: Wie kann ich auf mein Spotify Wrapped zugreifen?

A: Stellen Sie sicher, dass Ihre Spotify-App auf die neueste Version aktualisiert ist. Sie können auf Wrapped in der Spotify-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten zugreifen. Sobald Sie die aktualisierte App öffnen, wird das Wrapped-Erlebnis auf Ihrem Startbildschirm angezeigt.

F: Wann erscheint Spotify Wrapped?

A: Spotify hat Wrapped 2023 am 29. November um 8 Uhr ET gestartet, einen Tag früher als im letzten Jahr.

F: Welchen Zeitraum deckt Spotify Wrapped ab?

A: Konkrete Daten werden zwar nicht bekannt gegeben, Spotifys Hörfenster für Wrapped reicht jedoch ungefähr vom 1. Januar bis einige Wochen vor dem Start. Die Datenerhebung endet in der Regel am 31. Oktober.

Quellen: [Spotify-Blog](https://www.spotify.com/wrapped2023)