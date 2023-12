Rekordverdächtiger Sportwagen: Der F22 trotzt der Schwerkraft

By

Mit einer atemberaubenden Demonstration von Kraft und Ingenieurskunst hat der Sportwagen Donkervoort F22 den Weltrekord für Querbeschleunigung gebrochen. Mit einer leichten Kohlefaserkarosserie und einem turbogeladenen Fünfzylindermotor von Audi hat dieses flinke Biest seinen Platz im Reich der Supersportwagen gefestigt.

Der F22, der nur 750 kg (1,653 Pfund) wiegt, verfügt über beeindruckende Daten, die ihn zu einer Kraft machen, mit der man rechnen muss. Mit 500 PS und 640 Nm Drehmoment leistet er erstaunliche 666 PS pro Tonne. Nicht nur seine Leistung ist ein Hingucker, auch sein markantes Design und die aerodynamische Kohlefaserkarosserie machen ihn zu einem optischen Meisterwerk.

Ursprünglich war eine limitierte Auflage von 50 Einheiten geplant, aber die überwältigende Nachfrage nach dem F22 überzeugte Donkervoort, die Produktion auf 100 Einheiten zu verdoppeln. Diese Autos werden nun nicht nur in Europa, sondern auch in den USA und im Nahen Osten erhältlich sein und so ihre weltweite Attraktivität festigen.

Um den Erfolg des F22 zu feiern, fuhr Denis Donkervoort selbst mit dem Wagen eine Spritztour auf der Rennstrecke von Zandvoort, die als Austragungsort des Formel-1-GP-Rennens der Niederlande bekannt ist. Während der Dreharbeiten zu einem besonderen Jubiläumsvideo brach der F22 unerwartet den Weltrekord für Querbeschleunigung. Obwohl die genaue Zahl nicht von einer offiziellen Aufsichtsbehörde bestätigt wurde, übertraf sie den bisherigen Rekord eines anderen Donkervoort-Modells.

Möglich wurde dieser Erfolg durch die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit des F22. Mit einer Torsions- und Biegesteifigkeit, die doppelt so hoch ist wie beim Vorgänger, behält das Auto auch bei extremen Kurvenkräften Stabilität und Präzision. Darüber hinaus passt ein aktives Stoßdämpfersystem den Abstand des Fahrzeugs zur Straße an und optimiert so seine Leistung auf jeder Strecke.

Auch wenn der offizielle Rekord noch aussteht, lässt sich die bahnbrechende Leistung des Donkervoort F22 nicht leugnen. Seine beispiellose Geschwindigkeit, sein innovatives Design und sein präzises Handling haben seinen Platz in der Automobilgeschichte gefestigt. Um den Rekordlauf mitzuerleben und die pure Kraft des F22 zu erleben, sehen Sie sich den spannenden 3-minütigen Clip unten an.