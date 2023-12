Neuer Trailer für Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon veröffentlicht

Spike Chunsoft, Inc. hat den mit Spannung erwarteten Trailer für ihr kommendes Roguelike-RPG-Spiel Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island enthüllt. Dieser fesselnde Trailer bietet einen Einblick in die aufregenden Funktionen des Spiels, darunter das Monster Dojo, mit dem Spieler Dungeon-Begegnungen simulieren und ihre Fähigkeiten verbessern können. Ein weiteres Highlight ist die Einführung von Parallel Play, das den Spielern vielfältige Spieloptionen bietet.

Spieler in Nordamerika und Europa können sich den 27. Februar 2024 im Kalender vormerken, da Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island auf der Nintendo Switch™-Plattform erscheinen soll. Mit seiner faszinierenden Handlung und dem fesselnden Gameplay dürfte das Spiel RPG-Enthusiasten und Fans der Originalserie „Shiren the Wanderer“ anziehen.

Zusätzlich zum Trailer hat Spike Chunsoft auch Screenshots veröffentlicht, die einen ersten Einblick in die Grafik und Spielmechanik bieten. Die atemberaubende Grafik und die Liebe zum Detail werden die Spieler mit Sicherheit fesseln und sie in die geheimnisvolle Welt des Spiels eintauchen lassen.

Für diejenigen, die eine physische Kopie des Spiels bevorzugen, sind jetzt Vorbestellungen möglich. Bei Vorbestellung erhalten Spieler einen besonderen Bonus – einen 2.75″ x 3″ großen Aufkleber mit der Protagonistin des Spiels, Shiren, verziert mit traditioneller japanischer Kunst.

Reef Entertainment wird für die Veröffentlichung der physischen Version von Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island in europäischen Regionen verantwortlich sein. Fans in diesen Gebieten können nach weiteren Updates zur Vorbestellungsverfügbarkeit Ausschau halten.

Das lange Warten auf Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island hat fast ein Ende. Schauen Sie sich unbedingt den Trailer und die Screenshots an und nutzen Sie die Vorbestellungsboni, um vollständig in dieses spannende RPG-Abenteuer einzutauchen.