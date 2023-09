Neues Zubehör für die Pixel Watch: Spigens Lite Fit Band

By

Spigen, ein bekannter Hersteller von Handyhüllen, hat seine Produktpalette um Zubehör für die kommende Google Pixel Watch erweitert. Ihr neuestes Angebot ist das Lite Fit-Band aus Nylongewebe. Dieses Band ist flexibel, leicht und atmungsaktiv und gewährleistet dauerhaften Komfort für den Träger.

Das Lite Fit-Band wird mit einer Schnalle aus Zinklegierung und einem Verbindungsstück aus Edelstahl geliefert. Der Anschluss soll sich nahtlos in das Gehäuse der Google Pixel Watch einfügen und ihr ein elegantes und einheitliches Aussehen verleihen. Derzeit steht nur die schwarze Farbvariante zum Kauf zur Verfügung, Spigen deutet jedoch an, dass in Zukunft auch Silber- und Goldoptionen angeboten werden könnten.

Eines der wichtigsten Verkaufsargumente des Lite Fit-Armbands ist seine Kompatibilität mit jeder Uhr der Pixel Watch-Serie. Spigen betont sein „leicht zu entfernendes Clip-Design“, das es dem Band ermöglicht, bündig an jedes Handgelenk zu passen. Darüber hinaus beschreibt das Unternehmen die Band als „einfach und zeitlos“, um jeden Stil und Look zu ergänzen.

Das Lite Fit-Band wurde speziell für die kommende Google Pixel Watch (2022) entwickelt. Es wird jedoch erwartet, dass bestehende Armbänder, die für frühere Modelle entwickelt wurden, auch mit der Pixel Watch 2 kompatibel sein werden.

Das Spigen Lite Fit-Band kostet 24.99 US-Dollar, wenn es direkt beim Unternehmen gekauft wird. Kunden können es jedoch bei Amazon für 10 US-Dollar günstiger finden und in einigen Regionen ist es möglicherweise sofort lieferbar. Es ist erwähnenswert, dass Googles günstigstes Armband für die Pixel Watch bei 49.99 $ beginnt.

Während wir gespannt auf die Einführung der Pixel Watch warten, bieten Accessoires wie das Lite Fit-Armband von Spigen einen Einblick in das stilvolle und anpassbare Potenzial des tragbaren Geräts.

