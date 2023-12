Spanier verhaftet, weil er Nordkorea Kryptowährungstaktiken beigebracht hat

By

Kürzlich wurde ein Spanier namens Alejandro Cao de Benós unter dem Vorwurf verhaftet, Nordkorea beigebracht zu haben, wie man Kryptowährungen zur Umgehung von US-Sanktionen nutzt. Die Festnahme erfolgte durch spanische Behörden auf einem Bahnhof in Madrid aufgrund einer Ausschreibung von Interpol.

Cao de Benós wird vorgeworfen, 2018 in Pjöngjang, der Hauptstadt Nordkoreas, Konferenzen zu Kryptowährungen und Blockchain organisiert zu haben. Der Zweck dieser Konferenzen bestand angeblich darin, Nordkorea bei der Umgehung der von den USA verhängten Sanktionen zu helfen. Es wird vermutet, dass Cao de Benós auf seinen Reisen falsche Dokumente benutzte.

US-Behörden hatten im Jahr 2022 einen Haftbefehl gegen Cao de Benós erlassen. Laut der Fahndungsliste des FBI arbeitete er mit einem US-Bürger zusammen, um Nordkorea illegale Kryptowährungs- und Blockchain-Dienste bereitzustellen. Im Haftbefehl heißt es, Cao de Benós habe die Korean Friendship Association gegründet.

Bei einer Auslieferung an die USA und einer Verurteilung könnte Cao de Benós mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis rechnen. Es ist erwähnenswert, dass eine andere in diesen Fall verwickelte Person, Virgil Griffiths, zuvor wegen seiner Rolle in der Verschwörung zu 63 Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von 100,000 US-Dollar verurteilt wurde.

Es ist bekannt, dass Nordkorea Kryptowährungen für verschiedene illegale Aktivitäten nutzt. Berichten zufolge haben ihre Hacker in den letzten Jahren Kryptowährungen im Wert von Milliarden Dollar gestohlen, indem sie sich als Personalvermittler, IT-Mitarbeiter und Regierungsbeamte ausgaben. Diese Vorfälle verdeutlichen, wie wichtig es ist, die Verwendung von Kryptowährungen zu regulieren und die Cybersicherheitsmaßnahmen zu verstärken, um solche Aktivitäten zu verhindern.

Es bleibt abzuwarten, wie sich Cao de Benós gegen diese Vorwürfe wehren wird. Vorerst hat er alle Anschuldigungen zurückgewiesen und sie als „völlig falsch“ bezeichnet. Im weiteren Verlauf des Gerichtsverfahrens wird der Fall Licht auf die Schnittstelle zwischen Technologie, internationalen Beziehungen und kriminellen Aktivitäten werfen und die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit der Länder bei der Bewältigung solcher Bedrohungen hervorheben.

