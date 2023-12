SpaceX startet Starlink-Satelliten von der Vandenberg Space Force Base aus

Zusammenfassung: SpaceX bereitet sich auf den Start einer Falcon-9-Rakete von der Vandenberg Space Force Base vor, die 21 Starlink-Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn befördern soll. Der Start ist für Donnerstag um 9:04 Uhr geplant, mit einer Backup-Möglichkeit am Freitag um 9:19 Uhr. Dieser bedeutende Meilenstein umfasst die erste Bereitstellung von sechs Starlink-Satelliten mit Direct-to-Cell-Funktionen, die es Mobilfunknetzbetreibern ermöglichen, weltweiten Zugang zu SMS anzubieten. Anrufen und Stöbern. Darüber hinaus wird es der Jungfernflug der ersten Boosterstufe der Rakete sein, die auf dem Drohnenschiff „Of Course I Still Love You“ von SpaceX erneut gelandet wird, um bei zukünftigen Starts möglicherweise wiederverwendet zu werden.

SpaceX, ein bahnbrechendes Raumfahrttechnologieunternehmen, wird die globale Konnektivität revolutionieren, während es den Start einer Falcon 9-Rakete von der Vandenberg Space Force Base aus vorbereitet. Die Rakete, deren Start für Donnerstag um 9:04 Uhr geplant ist, wird eine Nutzlast von 21 Starlink-Satelliten tragen, die für eine erdnahe Umlaufbahn bestimmt sind.

Der Höhepunkt dieses Starts ist der Einsatz der ersten sechs Starlink-Satelliten, die mit Direct-to-Cell-Funktionen ausgestattet sind. Diese innovativen Funktionen ermöglichen es Mobilfunknetzbetreibern, weltweiten Zugriff auf wichtige Kommunikationsdienste wie SMS, Anrufe und Surfen anzubieten. Mit dieser bahnbrechenden Technologie möchte SpaceX die digitale Kluft überbrücken und zuverlässiges Hochgeschwindigkeits-Breitband-Satelliteninternet in bisher unterversorgte Gebiete auf der ganzen Welt bringen.

Zusätzlich zu den bahnbrechenden Satellitenfähigkeiten markiert diese Mission auch einen bedeutenden Meilenstein für das Raketen-Wiederverwendbarkeitsprogramm von SpaceX. Der Erstflug der ersten Trägerrakete der Falcon-9-Rakete, die auf eine reiche Geschichte erfolgreicher Starts zurückblickt, ist geplant. Nach der Trennung vom Rest der Rakete plant SpaceX, die Trägerrakete auf ihrem Drohnenschiff „Of Course I Still Love You“ zu landen und so den Weg für zukünftige kostengünstige Weltraummissionen zu ebnen.

Ein Live-Webcast des Starts wird etwa 15 Minuten vor dem Start auf der offiziellen Website von SpaceX verfügbar sein. Für den Fall unvorhergesehener Umstände am Donnerstagabend hat SpaceX sorgfältig eine Ersatzstartmöglichkeit für Freitag um 9:19 Uhr geplant, um den erfolgreichen Einsatz der Starlink-Satelliten sicherzustellen.

Während SpaceX weiterhin die Grenzen der Weltraumforschung und der Satellitentechnologie verschiebt, stellt der Start dieser Starlink-Satelliten einen vielversprechenden Schritt in Richtung einer stärker vernetzten Welt dar, die globalen Zugang zu lebenswichtigen Kommunikationsdiensten ermöglicht und den sozioökonomischen Fortschritt weltweit beschleunigt.