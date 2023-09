Start der SpaceX Falcon 9-Rakete mit Starlink-Satelliten für heute Abend geplant

By

SpaceX bereitet sich heute Abend auf den Start einer Falcon-9-Rakete von der Cape Canaveral Space Force Station vor. Die als Starlink 6-14 bekannte Mission wird eine weitere Charge der Starlink-Internetsatelliten des Unternehmens in die Umlaufbahn bringen. Der Start ist für 7:56 Uhr EDT geplant, mit einem Startfenster, das bis 11:30 Uhr EDT reicht. Es wird erwartet, dass die Wetterbedingungen beim Öffnen des Fensters fraglich sind, sich aber im Laufe der Nacht verbessern sollten.

Der Start markiert den siebten Flug der ersten Boosterstufe der Falcon 9. Bei Erfolg wäre es der 47. Start in diesem Jahr von der Weltraumküste aus. Die Wettervorhersage sagt eine Wahrscheinlichkeit von 60 % für günstige Bedingungen zu Beginn des Startfensters voraus und steigt bis zum Ende des Fensters auf 85 %. Die Bergungsbedingungen für die Landung eines Boosters der ersten Stufe auf See an Bord eines Drohnenschiffs gelten als risikoarm.

Die Falcon 9-Rakete wird die nächste Charge von Starlink-Satelliten transportieren, die für die weltweite Internetverbindung sorgen sollen. Die Rakete wird eine südöstliche Flugbahn zwischen Florida und den Bahamas verfolgen. Ungefähr acht Minuten nach dem Start wird der 130 Fuß lange Booster der ersten Stufe versuchen, auf einem Drohnenschiff zu landen.

Nach dem heutigen Start ist der nächste Start vom Kap für Samstagmorgen geplant. Die Teams der United Launch Alliance werden eine Atlas-V-Rakete mit der NROL-107-Mission starten, eine gemeinsame Anstrengung der Space Force und des National Reconnaissance Office. Diese Mission wird geheime Nutzlasten in eine geosynchrone Umlaufbahn bringen, um die Lage im Weltraum zu erfassen und zu verfolgen.

Weitere SpaceX-Starlink-Missionen sind für nächste Woche geplant, konkrete Termine wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben. Die neuesten Aktualisierungen des Startplans finden Sie unter floridatoday.com/launchschedule.

Quellen: SpaceX, Space Force, FLORIDA TODAY