Raumschiff von SpaceX erhält FAA-Genehmigung für zweiten Start

Das Starship von SpaceX, das Raumtransportsystem der nächsten Generation, hat grünes Licht für seinen zweiten Start überhaupt erhalten. Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) gab heute bekannt, dass sie eine Lizenz für den Start des Raumschiffs Starship Super Heavy von SpaceX erteilt hat. Die Genehmigung der FAA erfolgt nach sorgfältiger Prüfung und Bewertung der Sicherheits-, Umwelt-, Richtlinien- und Finanzverantwortungsanforderungen.

Der Start soll am Freitag von Starbase, einer SpaceX-Einrichtung in Südtexas, erfolgen. Zuschauer können das Ereignis mit freundlicher Genehmigung von SpaceX live auf Space.com miterleben. Dieser zweite Start von Starship soll die Fähigkeiten des Fahrzeugs demonstrieren und den Weg für die zukünftige Weltraumforschung ebnen.

Starship besteht aus einem Booster der ersten Stufe namens Super Heavy und einem Raumschiff der oberen Stufe, das als Starship bezeichnet wird, und ist so konzipiert, dass es vollständig wiederverwendbar ist. Dieser innovative Ansatz für die Raumfahrt könnte möglicherweise Missionen zum Mars in naher Zukunft wirtschaftlich machbar machen, eine langjährige Vision des Gründers und CEO von SpaceX, Elon Musk.

Mit einer Höhe von fast 400 Fuß ist Starship derzeit die größte und leistungsstärkste Rakete, die jemals gebaut wurde. Trotz seiner beeindruckenden Größe hat Starship bisher nur einen Flug absolviert. Während ihrer Testmission im April stieß die Rakete auf technische Schwierigkeiten, die zu ihrer absichtlichen Zerstörung über dem Golf von Mexiko führten. Der Vorfall führte zu Schäden an Teilen der Starbase-Anlage und veranlasste SpaceX, die notwendigen Änderungen vorzunehmen, um ähnliche Pannen in der Zukunft zu verhindern.

Um die von den 33 Raptor-Triebwerken der Super Heavy erzeugte Wärme und Energie zu bewältigen, installierte SpaceX ein robustes Wasserflutsystem unter der Orbitalstarthalterung. Dieses System mit einer verstärkten Stahlplatte und einem voluminösen Spray trägt dazu bei, potenzielle Schäden beim Abheben zu mindern.

Die FAA schloss ihre Untersuchung des Missgeschicks beim Erstflug von Starship im September ab und führte im Oktober eine Sicherheitsüberprüfung durch. Der letzte regulatorische Schritt war der Abschluss der Umweltprüfung, die eine Konsultation des US-amerikanischen Fisch- und Wildtierdienstes zu den möglichen Auswirkungen auf die Artenvielfalt rund um Starbase beinhaltete.

Der Start von Starship wird mit Spannung erwartet und der bevorstehende Testflug zielt darauf ab, ähnliche Ziele wie die vorherige Mission zu erreichen. Bei Erfolg wird Super Heavy im Golf von Mexiko landen und die Oberstufe des Raumschiffs erreicht nahezu die Orbitalgeschwindigkeit, bevor sie in der Nähe von Hawaii auf die Erde spritzt.

FAQ:

F: Was ist Starship?

A: Starship ist das Raumtransportsystem der nächsten Generation von SpaceX, bestehend aus dem Super Heavy-Booster der ersten Stufe und dem Raumschiff der oberen Stufe, bekannt als Starship.

F: Was ist der Zweck von Starship?

A: Starship ist so konzipiert, dass es vollständig wiederverwendbar ist und Missionen zum Mars in Zukunft wirtschaftlich machbar machen soll.

F: Was ist beim ersten Testflug von Starship passiert?

A: Starship hatte mehrere technische Probleme, darunter das Scheitern der Trennung seiner beiden Stufen, was zu seiner absichtlichen Zerstörung über dem Golf von Mexiko führte.

F: Welche Modifikationen hat SpaceX für den zweiten Start vorgenommen?

A: SpaceX hat ein Wasserüberschwemmungssystem unter der orbitalen Starthalterung installiert, um mögliche Schäden beim Start zu mindern.

F: Was ist das Ziel des bevorstehenden Testflugs?

A: Der Testflug zielt darauf ab, die Fähigkeiten von Starship zu demonstrieren, wobei der Super Heavy im Golf von Mexiko landet und die Oberstufe die Orbitalgeschwindigkeit erreicht, bevor sie in der Nähe von Hawaii abstürzt.

F: Welcher letzte regulatorische Schritt war vor der zweiten Markteinführung erforderlich?

A: Die FAA musste die Umweltprüfung abschließen, einschließlich der Konsultation des US-amerikanischen Fisch- und Wildtierdienstes, um etwaige Auswirkungen auf die Artenvielfalt rund um Starbase zu bewerten.

F: Wird es danach weitere Veröffentlichungen geben?

A: Die kürzlich erteilte Lizenz ist spezifisch für diese Markteinführung und alle künftigen Markteinführungen erfordern eine zusätzliche Genehmigung der Aufsichtsbehörden.