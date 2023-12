SpaceX tätigt strategische Übernahme zur Verbesserung der Fallschirmfertigung

SpaceX, das von Elon Musk gegründete Luft- und Raumfahrtunternehmen, hat stillschweigend Pioneer Aerospace, einen Fallschirmhersteller, übernommen – ein Schritt, der das Engagement des Unternehmens für vertikale Integration unterstreicht. Die Übernahme erfolgte, nachdem die Muttergesellschaft von Pioneer Aerospace Insolvenz angemeldet hatte, was den Kauf von SpaceX zu einer potenziellen Lebensader für den angeschlagenen Anbieter machte. Obwohl die finanziellen Details des Deals nicht bekannt gegeben wurden, deuten Insolvenzanträge darauf hin, dass sich SpaceX Pioneer Aerospace für bescheidene 2.2 Millionen US-Dollar gesichert hat.

Pioneer Aerospace ist für die Produktion der Drogue-Fallschirme verantwortlich, die in den Dragon-Kapseln von SpaceX verwendet werden und als entscheidende Komponenten bei NASA-Missionen zur Internationalen Raumstation dienen. Diese Bremsfallschirme sind für den Betrieb unter extremen Geschwindigkeiten konzipiert und spielen eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung des Raumfahrzeugs beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Nach Angaben der NASA werden die Bremsschirme eingesetzt, wenn der Dragon eine Höhe von 18,000 Fuß erreicht und dabei eine Geschwindigkeit von etwa 350 Meilen pro Stunde erreicht.

Die Übernahme von Pioneer Aerospace unterstreicht die Komplexität der Herstellung weltraumtauglicher Fallschirme. „Der Weltraum ist hart, aber Weltraumfallschirme sind viel schwieriger“, erklärte Abhi Tripathi, Leiter der Missionsoperationen am Space Sciences Laboratory der UC Berkeley. Mit umfangreicher Erfahrung sowohl bei SpaceX als auch bei der NASA betonte Tripathi die Schwierigkeit, diese technologisch anspruchsvollen Komponenten herzustellen, und verglich sie mit der Herausforderung, komplexe Antriebssysteme zu entwickeln.

Während SpaceX für seine Neigung zur Eigenfertigung und vertikalen Integration bekannt ist, wurde die Entscheidung, Fallschirme auszulagern, auf der Grundlage spezifischer Kriterien getroffen, die von CEO Elon Musk festgelegt wurden. Tripathi, der an Treffen mit Musk teilgenommen hat, erklärte, dass SpaceX bereit sei, Outsourcing durchzuführen, solange die Lieferanten kompetent und zuverlässig bei der Terminplanung seien. Wenn diese Kriterien jedoch nicht erfüllt sind, entscheidet sich das Unternehmen für die Insourcing des Herstellungsprozesses.

Die Investition von SpaceX in Pioneer Aerospace verdeutlicht die erheblichen Hürden, die mit der Fallschirmproduktion verbunden sind. Die Komplexität der Herstellung komplexer Produkte in kleinen Mengen erfordert umfangreiche Tests und Fachwissen. Trotz seines Engagements in den Bereichen Technik und Tests wandte sich SpaceX letztendlich an externe Partner wie Pioneer Aerospace und Airborne Systems, um seine Fertigungsanforderungen zu erfüllen. Durch die unternehmensinterne Fallschirmfertigung möchte SpaceX ein noch tieferes Verständnis für die komplizierten Details seiner Fallschirmsysteme erlangen.

