Neue Laserkommunikationstechnologie ermöglicht es Kleinsatelliten, die Datenübertragung im Weltraum zu revolutionieren

Die Space Development Agency (SDA) hat kürzlich einen Auftrag über 1.8 Millionen US-Dollar an SpaceRake vergeben, ein bahnbrechendes Startup mit Sitz in Cambridge, Massachusetts. Dies ist der erste Regierungsauftrag für SpaceRake, ein Unternehmen, das 2021 von Kerri Cahoy, einer Expertin für Elektrotechnik, und Jeremy Wertheimer, einem ehemaligen Vizepräsidenten für Technik bei Google, der sich auf künstliche Intelligenz spezialisiert hat, gegründet wurde.

Der am 1. November angekündigte Zweijahresvertrag wird SpaceRake die Entwicklung fortschrittlicher Miniatur-Laserkommunikationsterminals finanzieren. Ziel ist es, Kleinsatelliten wie Cubesats in die Lage zu versetzen, Daten über Laserverbindungen mithilfe der Transportschicht zu übertragen. Dieses globale Kommunikationsnetzwerk, das von der SDA – einem Zweig der US Space Force – aufgebaut wird, befindet sich in einer erdnahen Umlaufbahn.

SDA hat außerdem Aufträge an wichtige Branchenakteure wie Lockheed Martin, Northrop Grumman und York Space Systems für den Bau von Transport Layer Tranche 2-Satelliten vergeben, die mit optischen und Hochfrequenz-Kommunikationsterminals ausgestattet werden.

Obwohl die Terminals von SpaceRake nicht speziell für die SDA-Satelliten entwickelt wurden, ermöglichen sie es kleinen Raumfahrzeugen, Daten mit der Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) auszutauschen. Die PWSA ist eine innovative Konstellation im erdnahen Orbit, die Transportschicht-Kommunikationssatelliten und Trackingschicht-Raketenabwehrsatelliten umfasst.

Zusätzlich zu optischen Terminals plant SpaceRake die Entwicklung von Laserkommunikationsnetzwerktechnologien für verschiedene weltraumgestützte und terrestrische Anwendungen. Die Vision des Unternehmens besteht darin, die Kosten zu senken und die Akzeptanz des Netzwerkzugangs im Weltraum zu steigern, neue Anwendungsfälle zu eröffnen und es zu ermöglichen, dass mehr Daten terrestrische Endbenutzer erreichen.

Diese neuartige Laserkommunikationstechnologie von SpaceRake hat das Potenzial, die Datenübertragung im Weltraum zu revolutionieren. Indem es Kleinsatelliten ermöglicht, effektiv und effizient zu kommunizieren, wird es den Weg für verbesserte Konnektivität und Datenaustausch in der Raumfahrtindustrie ebnen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist SpaceRake?

SpaceRake ist ein Startup-Unternehmen mit Sitz in Cambridge, Massachusetts. Das 2021 gegründete Unternehmen ist auf die Entwicklung von Laserkommunikationsterminals für Kleinsatelliten spezialisiert.

2. Was ist die Transportschicht?

Die Transportschicht ist ein globales Kommunikationsnetzwerk, das sich in einer niedrigen Erdumlaufbahn befindet. Es wird von der Space Development Agency (SDA), einem Zweig der US Space Force, gegründet.

3. Was ist die Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA)?

Die PWSA bezieht sich auf eine Konstellation im erdnahen Orbit, die Transportschicht-Kommunikationssatelliten und Trackingschicht-Raketenabwehrsatelliten umfasst. Ziel ist es, weltraumgestützte Fähigkeiten für Kriegsführungszwecke zu verbessern.