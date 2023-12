Stichwahlen entscheiden über Sitze in Südgeorgien

Bei einer kürzlichen Stichwahl in Südgeorgien wurden mehrere Sitze entschieden, während andere noch auf die offizielle Bestätigung warten.

Im Enigma City Council Post 1-Rennen ging Donald Franklin Sr. als Sieger hervor und besiegte den amtierenden Bentley Barrentine mit 73 zu 60 Stimmen. In ähnlicher Weise besiegte Doug Webb im Enigma City Council Post 2-Rennen den amtierenden Wayne Chin mit 70 zu 63 Stimmen. Diese Ergebnisse wurden offiziell aufgerufen und zertifiziert.

Beim Wiener Bürgermeisterrennen behielt Amtsinhaber Eddie Daniels seine Position und besiegte seinen Herausforderer Randall Almond mit 256 zu 190 Stimmen. Auch dieses Rennen wurde offiziell ausgerufen und zertifiziert.

Im Stadtratsbezirk 7 von Valdosta liegt Nick „Big Nick“ Harden mit einem Stimmenergebnis von 1,519 zu 754 mit deutlichem Vorsprung vor Bill Love. Obwohl es für dieses Rennen einen Spitzenkandidaten gibt, wurde es noch nicht offiziell ausgeschrieben und wartet auf die Zertifizierung.

Im Wahlkampf um den Bürgermeistersitz von Willacoochee liegt Amtsinhaber Sam Newsome an der Spitze, gefolgt von Dante Griffin mit 30 zu 27 Stimmen. Wie beim Valdosta-Rennen wartet auch dieses auf die offizielle Zertifizierung.

Das Rennen um den Wiener Stadtrat ist derzeit festgefahren, Amtsinhaber Albert King und Babette Lewis erhalten mit 221 zu 221 die gleiche Stimmenzahl. Die nächsten Schritte in diesem Rennen sind ungewiss, aber eine weitere Stichwahl ist möglich.

Es ist erwähnenswert, dass sich die Stadtrechte in Bainbridge und Brinson sowie in Pelham von denen anderer Städte im Bundesstaat unterscheiden. In Bainbridge und Brinson gewinnt der Kandidat mit den meisten Stimmen, während in Pelham die Sitze durch Mehrheitsregeln entschieden werden.

