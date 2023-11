Ist eine Fortsetzung von Nier: Automata on the Horizon?

Fans des von der Kritik gefeierten Action-Rollenspiels Nier: Automata warten sehnsüchtig auf Neuigkeiten über eine Fortsetzung. Während die Gaming-Community auf eine baldige Veröffentlichung hoffte, scheint es, dass sie noch etwas länger warten muss. Laut Square Enix-Produzent Yosuke Saito hat das Entwicklerteam Pläne für einen neuen Eintrag in der Nier-Reihe, aber das wird nicht so schnell der Fall sein. In einem aktuellen Interview beim koreanischen Spiele-Event G-STAR 2023 bestätigte Saito, dass eine Fortsetzung in Sicht sei, betonte jedoch, dass ihr Fokus derzeit auf einem anderen Projekt liege.

Das ursprüngliche Nier: Automata, das 2017 veröffentlicht wurde, erhielt großes Lob für seine atemberaubende Grafik und einzigartige Kampfmechanik. Mit einer beeindruckenden Verkaufszahl von 7.5 Millionen Exemplaren wurde es schnell zum Durchbruchshit für Square Enix. Seitdem hat das Spiel sein Universum durch Crossover-Events, Werbeaktionen und sogar eine Anime-Adaption erweitert. Trotz des Erfolgs haben die Fans jedoch noch keine Bestätigung für eine neue Fortsetzung erhalten.

Während des Interviews erkannte Saito die Herausforderung an, den monumentalen Erfolg von Nier: Automata zu wiederholen. Während er sich optimistisch über die Zukunft der Serie äußerte, erkannte er auch die Schwierigkeit, die Errungenschaften des Originals zu übertreffen. Diese Meinung wurde von Nier-Chef Yoko Taro bestätigt, der erklärte, dass es „völlig unmöglich“ sei, den gleichen Verkaufserfolg zu erzielen.

Obwohl es kaum Einzelheiten zum kommenden Nier-Spiel gibt, können sich Fans mit der Tatsache trösten, dass sich die beliebte Serie weiterentwickeln wird. In der Zwischenzeit arbeiten Saito und Taro unermüdlich an einem separaten Projekt, das sie hoffentlich im Jahr 2024 vorstellen können. Während Details noch unter Verschluss sind, ist die Vorfreude auf ihre bevorstehende Ankündigung spürbar.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es zwar in naher Zukunft keine direkte Fortsetzung von Nier: Automata geben wird, die Fans jedoch sicher sein können, dass die Nier-Serie bestehen bleibt. Die Leidenschaft und Kreativität des Entwicklerteams gepaart mit der engagierten Fangemeinde sorgen dafür, dass sich das Warten auf die nächste Folge lohnt.

