Sony hat in Japan Marken für die Namen PlayStation 6 bis 10 eingetragen, was auf seine langfristigen Pläne für zukünftige Konsolen hinweist. Dadurch wird sichergestellt, dass niemand sonst diese Namen verwenden kann. Dies bedeutet zwar nicht, dass die PlayStation 6 unmittelbar bevorsteht, da Sony Konsolennamen oft Jahre vor ihrer Veröffentlichung registriert, aber es gibt Einblick in ihre zukünftigen Absichten.

Basierend auf früheren Veröffentlichungsmustern und unter der Annahme eines Abstands von sieben Jahren zwischen den Konsolengenerationen könnte die PlayStation 6 möglicherweise im Jahr 2027 veröffentlicht werden. Microsoft hat während eines kürzlichen FC-Gerichtsverfahrens eine Veröffentlichung der PlayStation 2028 für 6 vorhergesagt. Es ist auch wahrscheinlich, dass die Veröffentlichung künftiger Konsolengenerationen angesichts der Lieferkettenprobleme zu Beginn der aktuellen Generation länger dauern wird. Dies würde mit einem Startdatum im Jahr 2028 übereinstimmen.

Mit Blick auf die Zukunft könnte die PlayStation 7 möglicherweise im Jahr 2035, die PlayStation 8 im Jahr 2042, die PlayStation 9 im Jahr 2049 und die PlayStation 10 im Jahr 2056 erscheinen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es zu diesem Zeitpunkt möglicherweise noch keine herkömmlichen physischen Konsolen gibt Punkt. Die Gaming-Branche wird sich wahrscheinlich auf Streaming-Plattformen oder noch fortschrittlichere Technologien wie Virtual Reality oder Augmented Reality konzentrieren.

Während die zukünftige Technologielandschaft ungewiss bleibt, wird es wahrscheinlich weiterhin Spiele geben, die beim Start möglicherweise Fehler oder Probleme aufweisen. Darüber hinaus wird die Konsolenrivalität zwischen PlayStation und Xbox wahrscheinlich bestehen bleiben und die Fans ihre bevorzugte Marke leidenschaftlich unterstützen.

