Sony stellt BURANO vor, eine neue digitale Kinokamera von CineAlta

Sony hat kürzlich seine neueste digitale Kinokamera angekündigt, die BURANO. Diese neue Kamera verfügt über einen beeindruckenden 8.6K-Vollformat-CMOS-Sensor, Autofokusfunktionen, variable elektronische ND und Bildstabilisierung im Gehäuse. Es verfügt außerdem über einen dualen nativen ISO-Wert von 800 und 320, wodurch es bei verschiedenen Lichtverhältnissen vielseitig einsetzbar ist. Die Auslieferung des BURANO soll im Frühjahr 2024 beginnen, der Preis liegt bei 25,000 US-Dollar.

Eines der herausragenden Merkmale der BURANO ist ihr variabler ND-Filter und die integrierte Bildstabilisierung, was sie zur weltweit ersten digitalen Kinokamera macht, die beide Funktionen in einem Gehäuse vereint. Dies bietet Filmemachern mehr Flexibilität und Komfort bei der Aufnahme ihrer Aufnahmen. Darüber hinaus verfügt die Kamera bei Verwendung mit E-Mount-Objektiven über einen schnellen Hybrid-Autofokus und eine Motiverkennung durch KI-Verarbeitung.

Die BURANO richtet sich in erster Linie an Besitzer/Betreiber der mittleren bis oberen Preisklasse, die bereit sind, über 20,000 US-Dollar für eine digitale Kinokamera zu investieren. Es wird erwartet, dass es in verschiedenen Produktionen wie Dokumentationen, Unternehmensvideos, Musikvideos, Tier- und Naturfilmen sowie als beliebte B-Kamera-Option neben der Sony VENICE 2 zum Einsatz kommt.

Die Kamera hat ihren Namen von der kleinen Insel Burano in der Lagune von Venedig in Italien. Dieser Name wurde gewählt, um eine Verbindung zu Venedig herzustellen und die Fähigkeiten der Kamera zu symbolisieren. Burano ist bekannt für seine Spitzenarbeit und die farbenfrohen Häuser.

Was die Bildqualität angeht, zeigt das BURANO eine beeindruckende Leistung. Sie verfügt über einen neuen 8.6K-Vollformat-CMOS-Sensor, ähnlich dem in der VENICE 2-Kamera. Es bietet einen Dynamikbereich von 16 Stufen, geringes Rauschen und Empfindlichkeit gegenüber Situationen mit wenig Licht. Der Sensor unterstützt auch Dual Base ISOs von 800 und 3200.

Bezüglich der Aufnahmecodecs bietet der BURANO verschiedene Optionen wie X-OCN LT, XAVC H und XAVC. Es ist in der Lage, X-OCN-Dateien intern aufzuzeichnen, ohne dass ein externer Rekorder erforderlich ist. X-OCN LT bietet kleinere Dateigrößen und behält gleichzeitig die Qualität und Flexibilität von 16-Bit-Lineardateien bei.

Insgesamt ist die Sony BURANO eine leistungsstarke digitale Kinokamera, die eine außergewöhnliche Bildqualität und erweiterte Funktionen bietet. Es ist auf die Bedürfnisse professioneller Filmemacher zugeschnitten und soll in der Branche einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

