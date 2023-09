PlayStation 5-Konsolenpakete erhalten in den USA einen Preisnachlass von 50 US-Dollar

Sony hat eine Preissenkung von 50 US-Dollar für PlayStation 5-Konsolenpakete in den USA angekündigt. Das Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5-Bundle wurde von 539.99 $ auf 489.99 $ reduziert, wobei dieses Angebot bis zum 30. September online bei PlayStation Direct verfügbar ist. Darüber hinaus bieten Einzelhändler wie Best Buy und Walmart das gleiche Bundle auch für 489 $ an. Das Final Fantasy 16-Bundle und das Horizon Forbidden West-Bundle haben ebenfalls einen Rabatt von 50 $ erhalten und sind bei Walmart und Best Buy erhältlich.

Für Interessierte bietet GameStop derzeit einen Rabatt von 50 $ auf ausgewählte PS5s beim Einkauf im Geschäft bis zum 9.29.23. Es ist erwähnenswert, dass die PS5-Rabatte in den USA im Vergleich zu Europa, wo Sony kürzlich innerhalb von ebenso vielen Monaten zwei Preisaktionen durchgeführt hat, weniger aggressiv waren. Diese Aktionen beinhalteten eine Ermäßigung von 75 £ / 100 € auf den Preis des Standard-PS5-Modells.

Letzte Woche hat Sony die Preise für PlayStation Plus-Abonnements um bis zu 35 % erhöht. Diese Preiserhöhung wirkte sich auf die 12-Monats-Abonnementpläne für die Stufen Essential, Extra und Premium des Dienstes aus, wobei die Preise je nach gewähltem Mitgliedschaftsplan um 20 bis 40 $ / 10 bis 20 £ / 12 bis 32 € stiegen.

Es sollte erwähnt werden, dass ein zuverlässiger Leaker einige der Spiele enthüllt hat, die diesen Monat zum PlayStation Plus-Spielekatalog hinzugefügt werden.

Quellen:

– PlayStation 5: PlayStation 5-Konsolenpakete wurden in den USA um 50 US-Dollar reduziert.

– Sony Interactive Entertainment: Das Unternehmen, das für die Marke PlayStation verantwortlich ist.

– Call of Duty: Modern Warfare: Ein beliebtes Videospiel der Call of Duty-Reihe.

– Final Fantasy XVI: Der kommende Teil der Final Fantasy-Spieleserie.

– Horizon Forbidden West: Ein kommendes Action-Rollenspiel, entwickelt von Guerrilla Games.

– PlayStation: Eine von Sony entwickelte Spieleplattform.

– PlayStation Plus: Ein Abonnementdienst, der Zugriff auf Online-Multiplayer- und kostenlose Spiele bietet.