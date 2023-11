Neuer Artikel: Mögliche Probleme mit dem Pixel 8 Pro-Display

By

Mehrere Besitzer eines Pixel 8 Pro haben kürzlich kreisförmige Beulen auf dem Bildschirm ihres Geräts entdeckt. Diese Unebenheiten, die sich an verschiedenen Stellen des 6.7-Zoll-OLED-Panels befinden, scheinen auf den Druck von der Unterseite des Geräts zurückzuführen zu sein. Während das Deckglas des Gorilla Glass Victus 2 davon unberührt bleibt, bestehen Bedenken, dass sich diese Einkerbungen mit der Zeit verschlimmern und möglicherweise das Display beschädigen könnten.

Teardowns des Pixel 8 Pro deuten darauf hin, dass bestimmte Komponenten möglicherweise von unten Druck auf den Bildschirm ausüben, während auch der Herstellungsprozess selbst eine Rolle bei der Entstehung dieser Vertiefungen spielen könnte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Unebenheiten derzeit keinen Einfluss auf die Touch-Funktionalität oder die Bildqualität des Geräts haben. Sie sind im Allgemeinen nicht sichtbar, es sei denn, sie werden aus bestimmten Winkeln und unter optimalen Lichtbedingungen betrachtet.

Bilder, die von mehreren Besitzern in einem Community-Thread geteilt wurden, zeigen, dass die Unebenheiten immer am oberen Bildschirmrand erscheinen. Es gibt zwei Hügel links von der Frontkamera, einen weiteren rechts und weitere Hügel am linken und rechten Rand, nahe dem Rand.

Obwohl es zahlreiche Berichte über diese Bildschirmanomalien gibt, ist es ungewiss, ob dieses Problem weit verbreitet oder isoliert ist. Einige Nutzer haben sich bereits wegen eines Geräteaustauschs an Google gewandt, wobei zu beachten ist, dass auch die Ersatzgeräte von demselben Problem betroffen sind. Andere plädieren für eine Garantieverlängerung für den Fall, dass das Problem weiterhin besteht oder sich mit der Zeit verschlimmert.

Es ist wichtig, diese Situation im Auge zu behalten und über alle offiziellen Ankündigungen von Google zum Anzeigeproblem des Pixel 8 Pro auf dem Laufenden zu bleiben.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was sind die kreisförmigen Unebenheiten auf dem Pixel 8 Pro-Bildschirm?

A: Bei diesen Unebenheiten handelt es sich um Vertiefungen, die auf dem 6.7-Zoll-OLED-Panel entstanden sind. Sie entstehen durch den Druck unterhalb des Geräts.

F: Beeinträchtigen die Stöße die Funktionalität oder Bildqualität des Geräts?

A: Derzeit gibt es keine Auswirkungen auf die Touch-Funktionalität oder die Bildqualität. Die Unebenheiten sind nur aus bestimmten Blickwinkeln und bei optimalen Lichtverhältnissen gut sichtbar.

F: Sind die Unebenheiten ein weit verbreitetes Problem?

A: Obwohl es zahlreiche Berichte über diese Bildschirmanomalien gibt, ist unklar, ob dieses Problem weit verbreitet oder isoliert ist.

F: Kann Google betroffene Geräte ersetzen?

A: Einige Nutzer haben sich bezüglich eines Geräteaustauschs an Google gewandt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass möglicherweise auch die Ersatzgeräte von demselben Problem betroffen sind.

F: Ist für dieses Problem eine Garantieverlängerung verfügbar?

A: Einige Benutzer fordern eine Garantieverlängerung für den Fall, dass das Problem weiterhin besteht oder sich mit der Zeit verschlimmert. Offizielle Ankündigungen von Google zu diesem Thema werden erwartet.