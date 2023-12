SODEC unterstützt 20 aufstrebende kreative Projekte in der Produktionsphase

By

Die SODEC (Société de développement des entreprises culturelles) hat kürzlich ihre Unterstützung für 20 aufstrebende kreative Projekte in der Produktionsphase angekündigt. Dazu gehört die Förderung von zwei abendfüllenden Spielfilmen, 13 kurzen Spielfilmen und fünf Dokumentarfilmprojekten im Rahmen des Förderprogramms für Nachwuchsschaffende.

Zu den ausgewählten Projekten gehört der Dokumentarfilm „Back Home“, bei dem Marianne Métivier Regie führte und der von Métafilms Inc. produziert wurde. Der Film untersucht das Leben von Migrantenmüttern aus den Philippinen, die sich in Montreal niedergelassen haben. Durch die traditionelle Verwendung der Balikbayan-Schachtel, die Geschenke enthält, die an ihre Familien im Ausland geschickt werden, befasst sich der Film mit Themen wie Fürsorge, Trennung und dem Zugehörigkeitsgefühl zu ihrem Heimatland.

Ein weiteres bemerkenswertes Projekt, das Unterstützung erhält, ist der animierte Kurzdokumentarfilm „Caller malade“, geschrieben und inszeniert von Florence Lafond und produziert von Les Productions Club Vidéo inc. Der Film kombiniert Animations- und Live-Action-Filmmaterial, während Lafond ihre persönlichen Erfahrungen als Betreuerin während der Pandemie erzählt. Verflochten mit intimen Gesprächen mit ihrer Großmutter über ihren eigenen Autonomieverlust bietet der Film eine tiefgründige Reflexion über unsere Beziehung zum Altern, mit einer Prise Humor und Aufrichtigkeit.

Im Bereich der Fiktion sticht der Spielfilm „Créatures du hasard“ von Nadine Gomez hervor. Die von Les Films Cosmos Inc. produzierte Geschichte handelt von der 8-jährigen Lucia, die zwischen den Obsessionen der Erwachsenen um sie herum und ihrer rebellischen und alterslosen Großmutter Regina navigiert. Als Lucia Zeuge von Reginas Rückkehr wird, muss sie ihren Platz in dieser farbenfrohen, aber unvollkommenen Familie finden.

Schließlich erkundet Myriam Guimonds Film „Paquet de troubles“ die Geschichte von Karim, einem talentierten Musiker mit perfektem Gehör, der erfährt, dass er an Schizophrenie leidet. Während Karim mit der Diagnose seiner Mutter und seiner Schwester zu kämpfen hat, begibt er sich auf eine Reise, um seine Identität wiederzuentdecken, und begibt sich dabei sogar in Gefahr.

Unter anderem wurden diese Projekte aus einem Pool von 29 Einreichungen für das Programm ausgewählt. Es ist lobenswert, dass die SODEC weiterhin aufstrebenden Filmschaffenden Unterstützung und Möglichkeiten bietet und so das Wachstum und die Vielfalt der Filmindustrie fördert.

