Neue Möglichkeiten, Ihr Jahr voller Apps noch einmal zu erleben: Snapchat und mehr

Möchten Sie sich an Ihre digitalen Erlebnisse im Jahr 2023 erinnern? Snapchat hat gerade seine Snapchat Recap-Funktion veröffentlicht, mit der Sie Ihr vergangenes Jahr in der App noch einmal erleben können. Aber wo kann man es finden? Machen Sie sich keine Sorgen, wir sind für Sie da.

Um Ihren Snapchat Recap 2023 zu finden, befolgen Sie diese einfachen Schritte:

Schritt 1: Öffnen Sie die Snapchat-App auf Ihrem Telefon.

Schritt 2: Wischen Sie vom Kamerabildschirm nach oben, um auf die Seite „Erinnerungen“ zuzugreifen.

Schritt 3: Suchen Sie oben auf der Seite nach dem Snapchat Recap 2023. Wenn Sie es nicht finden können, wischen Sie im Karussell der Rückblenden nach links, bis Sie „Ihre Zusammenfassung für 2023“ sehen.

Schritt 4: Wählen Sie „Ihre Zusammenfassung für 2023“, um Ihr personalisiertes Zusammenfassungsvideo zu genießen.

Schritt 5: Während Sie sich Ihre Snapchat-Zusammenfassung ansehen, können Sie sie zu Ihrer Story hinzufügen, indem Sie „Story“ auswählen, oder sie direkt an einen Freund oder Gruppenchat senden, indem Sie „Senden an“ auswählen.

Schritt 6: Abhängig von Ihrer Snapchat-Aktivität im Jahr 2023 wird Ihr Recap in verschiedene Kategorien unterteilt. Wenn Sie am Strand oder am See aufgenommene Fotos oder Videos geteilt haben, werden diese möglicherweise in einem Abschnitt mit der Bezeichnung „Strand bitte“ angezeigt. Und wenn Sie gerne Selfies machen, können Sie mit der Kategorie „Fühlte sich süß an, wird später gelöscht“ rechnen.

Wiederholen Sie den Vorgang so oft Sie möchten, um Ihre Snapchat-Highlights noch einmal zu erleben.

Aber Snapchat ist nicht die einzige App, die Rückblicke auf das Jahr 2023 bietet. Schauen Sie sich auch andere beliebte Apps wie Duolingo, Reddit, Spotify und Apple Music an, die ebenfalls über eigene Jahresrückblicke verfügen.

Nehmen Sie sich also einen Moment Zeit, um auf die Highlights und Erinnerungen zurückzublicken, die Sie im Jahr 2023 in der digitalen Welt gesammelt haben, egal ob Sie ein Snapchat-Enthusiast oder Nutzer anderer beliebter Apps sind.