Datenschutzbedenken nehmen zu, da das Unternehmen Berichten zufolge die Fähigkeit zum Ausspionieren von Gesprächen verkauft

By

In den letzten Jahren wächst bei Menschen die Angst, dass ihre Technologiegeräte ihre Gespräche mithören. Während diese Sorge weitgehend als Mythos abgetan wurde, deuten neue Erkenntnisse darauf hin, dass daran etwas Wahres dran sein könnte. Laut einem Bericht von 404 Media verkauft ein Medienunternehmen angeblich die Möglichkeit, den Gesprächen von Menschen zuzuhören und die Daten für gezielte Werbung zu nutzen.

Der Bericht konzentriert sich auf die Cox Media Group (CMG) und ihr Produkt namens „Active Listening“. CMG behauptet, dass diese Technologie die Gespräche der Verbraucher über Mikrofone abhören kann, die in verschiedene Geräte wie Smartphones und Smart-TVs integriert sind. Obwohl unklar ist, ob aktives Zuhören derzeit angewendet wird oder überhaupt funktioniert, beschreibt CMG es als „zukunftsfähige Marketingtechnik“.

CMG gibt außerdem an, dass aktives Zuhören es Werbetreibenden ermöglicht, ihre Zielgruppe anhand dessen anzusprechen, was sie in ihren täglichen Gesprächen sagen. Sie behaupten, dass diese Technologie ein beispielloses Verständnis des Verbraucherverhaltens ermöglicht und es ihnen ermöglicht, personalisierte Anzeigen zu schalten, die der Zielgruppe das Gefühl geben, dass das Unternehmen ihre Gedanken liest.

Die Rechtmäßigkeit des aktiven Zuhörens wird in Frage gestellt, und CMG geht auf seiner Website auf diese Bedenken ein. Sie behaupten, dass es für Telefone und Geräte legal sei, den Benutzern zuzuhören, und berufen sich dabei auf das Kleingedruckte der Nutzungsbedingungen, denen Verbraucher häufig zustimmen, wenn sie Anwendungen herunterladen oder aktualisieren.

Obwohl es nur begrenzte Informationen über aktives Zuhören und seine Funktionsweise gibt, ist es erwähnenswert, dass große Technologieunternehmen wie Apple und Google Indikatoren implementiert haben, die Benutzer informieren, wenn ihr Mikrofon aktiv ist. Dies wird als Reaktion auf Datenschutzbedenken von Einzelpersonen gesehen.

Darüber hinaus enthüllt der Bericht die Liste der Partner und Herausgeber von CMG, zu der Branchenriesen wie Amazon, Microsoft und Google gehören. Dies wirft zusätzliche Fragen über das Ausmaß der Datenerfassung und der möglichen Verletzung der Privatsphäre auf.

Da die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes immer größer werden, ist es für Benutzer von entscheidender Bedeutung, wachsam darüber zu bleiben, wie ihre persönlichen Daten erfasst und verwendet werden. Der Verkauf von Technologie, die angeblich Gespräche ausspionieren kann, verstärkt diese Bedenken nur und unterstreicht die Notwendigkeit strengerer Datenschutzbestimmungen im digitalen Zeitalter.