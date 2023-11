Neu und verbessert: Die PlayStation 5 Slim enthüllt

Sony hat Gamer mit seiner neuesten Veröffentlichung – der PlayStation 5 Slim – erneut begeistert. In Anlehnung an das vorherige Playbook hat Sony nach dem Erfolg der PS4 Slim eine kleinere und schlankere Version seiner beliebten Spielekonsole vorgestellt. Dieses neue Modell behält den ursprünglichen Namen, besticht aber durch sein kompaktes Design und verbesserte Funktionen.

Eine der herausragenden Änderungen bei der PS5 Slim ist die Erhöhung der Speicherkapazität. Die Originalmodelle verfügten über 825 GB, das Slim-Modell bietet jedoch großzügige 1 TB Speicherplatz. Das bedeutet, dass Gamer jetzt noch mehr ihrer Lieblingsspiele speichern können, ohne sich Gedanken über ständiges Löschen und Neuinstallieren machen zu müssen, um Platz zu schaffen.

Die PS5 Slim ist nicht nur kleiner, sondern auch leichter. Mit einem Gewicht von knapp über 7 Pfund im Vergleich zu den fast 10 Pfund seines Vorgängers ist das Slim-Modell perfekt für Gamer, die viel unterwegs sind. Reisende müssen sich nicht länger mit dem Herumschleppen einer sperrigen und unhandlichen Konsole herumschlagen.

Was das Design angeht, verfügt das Slim-Modell über zwei USB-C-Anschlüsse an der Vorderseite, die Benutzern mehr Konnektivitätsmöglichkeiten bieten. Die Disc-Auswurftaste, die einst auf der Konsole selbst positioniert war, wurde nun auf das Disc-Laufwerk verschoben. Darüber hinaus wurden die Power-Leuchten so erweitert, dass sie über die gesamte Vorderseite der Maschine verlaufen, was ihr ein elegantes und modernes Aussehen verleiht.

Für diejenigen, die die Digital Edition in Betracht ziehen, wird die Entscheidung jedoch weniger klar. Das Slim-Modell bietet zwar mehr Speicherplatz, ist aber im Vergleich zur Originalkonsole teurer. Und wenn Sie sich später dazu entschließen, ein Laufwerk hinzuzufügen, müssen Sie weitere 80 US-Dollar berappen, was die Kosten noch höher macht.

FAQ:

Ist die PlayStation 5 Slim schneller oder leistungsstärker als das Original? Nein, das Slim-Modell verfügt über keine neuen Komponenten, die es schneller oder leistungsfähiger machen würden. Die Verbesserungen betreffen vor allem das Design und die Speicherkapazität.

Kann ich die PS5 Slim aufrecht hinstellen? Standardmäßig ist das Slim-Modell für den horizontalen Einsatz konzipiert. Wenn Sie es lieber vertikal aufstellen möchten, müssen Sie den optionalen vertikalen Ständer erwerben, der 30 US-Dollar kostet.

Sind die farbigen Abdeckplatten der Original-PS5 mit dem Slim-Modell kompatibel? Nein, die farbigen Abdeckplatten der Original-PS5 passen nicht auf das Slim-Modell. Sony plant, Anfang 2024 neue Versionen von Farbabdeckplatten speziell für das Slim herauszubringen.

Sollte ich von meiner aktuellen PS5 auf das Slim-Modell upgraden? Sofern Sie nicht mehr Speicherplatz benötigen oder die kleinere Größe bevorzugen, gibt es möglicherweise nicht genügend Unterschiede zwischen den beiden Modellen, um ein Upgrade zu rechtfertigen. Es kann sich lohnen, auf eine mögliche zukünftige Veröffentlichung eines Pro- oder leistungsstärkeren Modells zu warten.

Insgesamt bietet die PlayStation 5 Slim eine verlockende Option für Gamer, die Wert auf ein kompakteres und komfortableres Spielerlebnis legen. Mit seinem größeren Speicherplatz und seinem schlanken Design wird es sowohl neue als auch bestehende PlayStation-Enthusiasten beeindrucken.