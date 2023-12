Das Erweiterungsupdate „Die Sims 4: Zu vermieten“ führt überraschende Änderungen bei der Wohnungsanpassung ein

By

Der mit Spannung erwartete Start der Erweiterung „Die Sims 4: Zu vermieten“ steht vor der Tür und die Spieler sind gespannt darauf, die damit verbundenen neuen Funktionen zu erkunden. Im Vorfeld der Veröffentlichung veröffentlichte Maxis einen Routine-Patch mit kleineren Updates und Korrekturen für das Basisspiel. Aufmerksame Spieler haben jedoch eine unerwartete Änderung entdeckt, die nicht in den Patchnotizen aufgeführt war – die Möglichkeit, Wände und Fenster von Wohnungen aus früheren Spielpaketen zu bearbeiten.

Während es sich bei dieser neuen Anpassungsoption möglicherweise um einen unbeabsichtigten Fehler handelt, hoffen die Spieler, dass es sich tatsächlich um eine absichtliche Funktion handelt. Stadtteile wie die in der City Living-Erweiterung boten in der Vergangenheit wohnungsähnliche Einheiten, allerdings konnten die Spieler bisher weder die Fenster noch die Außenwände verändern. Der neueste Patch ermöglicht es Spielern nun, Fenster zu verschieben, hinzuzufügen und zu entfernen sowie die Außenwandoberflächen zu ändern.

Content-Ersteller wie Pixelade und SatchOnSims haben diese Anpassungsmöglichkeiten bereits in Videos vorgestellt. Spieler können nicht nur die Fenster und Wände verändern, sondern auch Wanddekorationen wie Spiegel und Vorhänge an der Außenseite der Wohnungen anbringen. Diese neu gewonnene Freiheit bei der Anpassung von Wohnungen hat bei Spielern die Frage aufgeworfen, ob es sich tatsächlich um eine Funktion oder einen Fehler handelt.

In der realen Welt wäre es unmöglich, Fenster zu erneuern und Vorhänge an Hochhäusern anzubringen, aber „Die Sims“ bietet den Spielern die Möglichkeit, ihren kreativen Wünschen nachzugehen. Angesichts der bevorstehenden Möglichkeit, individuelle Wohneinheiten zu bauen, glauben viele Spieler, dass auch die Möglichkeit bestehen sollte, bestehende Wohnungen zu modifizieren.

In den letzten Patchnotizen gab es auch andere bemerkenswerte Änderungen. Spieler können Waschbecken jetzt entweder als Küchen- oder Badezimmerwaschbecken festlegen, um zu verhindern, dass Sims ständig Geschirr im eigenen Badezimmer spülen. Schuhregale verfügen jetzt über eine Umschaltfunktion, die Sims dazu auffordert, ihre Schuhe im Innenbereich auszuziehen, was den Spielern einen zusätzlichen Anreiz bietet, ihre Sims angemessen zu kleiden. Darüber hinaus können Spieler jetzt auf die Tür eines Grundstücks klicken und die Option „Kontrolle auf diesen Haushalt umstellen“ wählen, was einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Haushalten ermöglicht.

Um zu überprüfen, ob diese neu entdeckte Anpassungsfähigkeit beabsichtigt ist, wurden Anfragen an EA gestellt und die Spieler warten gespannt auf die Bestätigung. Während die Spannung für die Erweiterung „Die Sims 4: Zu vermieten“, die am 7. Dezember erscheinen soll, zunimmt, können die Spieler nicht umhin, die neuen Möglichkeiten zu erwarten, die sie bei der Schaffung perfekter virtueller Wohnräume erwarten.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Das Erweiterungsupdate „Die Sims 4: Zu vermieten“ führt überraschende Änderungen bei der Wohnungsanpassung ein