Die Erweiterung „Die Sims 4: Zu vermieten“ fügt aufregende neue Funktionen hinzu

Morgen erscheint für Die Sims 4 eine brandneue Erweiterung namens „For Rent“. Im Vorgriff auf dieses aufregende Update hat Maxis einen Routine-Patch veröffentlicht, der einige kleinere Updates und Korrekturen für das Basisspiel enthält. Spieler haben jedoch eine versteckte Änderung entdeckt, die in den Patchnotizen nicht erwähnt wurde – die Möglichkeit, Wände und Fenster in Wohnungen aus früheren Spielpaketen zu bearbeiten.

Bisher konnten Spieler nur in wohnungsähnlichen Einheiten die Innenwände und Einrichtungsgegenstände renovieren. Windows war tabu, sodass den Spielern nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung standen. Aber jetzt haben Content-Ersteller herausgefunden, dass vorgefertigte Wohneinheiten in der City Living-Erweiterung von Die Sims 4 individueller anpassbar sind als je zuvor. Im Video von Pixelade können Fenster verschoben, hinzugefügt und entfernt sowie Außenwandoberflächen geändert werden. Überraschenderweise können Wanddekorationen wie Spiegel und Vorhänge auch an den Außenwänden aufgehängt werden, was dem Spiel eine neue Ebene der Individualisierung verleiht.

Obwohl unklar ist, ob diese Änderung beabsichtigt oder unbeabsichtigt ist, sind Fans von Die Sims 4 zweifellos begeistert von dieser neuen Funktion. Die Möglichkeit, Fenster und Außenwände individuell anzupassen, ermöglicht nicht nur eine stärkere Personalisierung bestehender Wohnungen, sondern weist auch auf die spannenden Möglichkeiten hin, in Zukunft maßgeschneiderte Wohneinheiten zu bauen.

Die Patchnotizen für das Update dieser Woche enthalten auch andere bemerkenswerte Änderungen. Spülbecken können jetzt entweder als Küchen- oder Badezimmerspülbecken bezeichnet werden, sodass Sims nicht ständig schmutziges Geschirr an ungeeigneten Orten spülen müssen. Schuhregale verfügen jetzt über eine Umschaltoption, die Sims dazu ermutigt, ihre Schuhe drinnen auszuziehen. Darüber hinaus können Spieler jetzt ganz einfach die Kontrolle auf andere Haushalte übertragen, indem sie auf die Tür eines Grundstücks klicken und die Option „Kontrolle auf diesen Haushalt übertragen“ auswählen.

Mit der morgigen Veröffentlichung der Erweiterung „Die Sims 4: Zu vermieten“ können sich Spieler auf eine Vielzahl neuer Funktionen und Möglichkeiten freuen. Die Erweiterung wird zum Standardpreis von 40 US-Dollar erhältlich sein und noch mehr Spannung und Kreativität in die Welt von Die Sims 4 bringen.

