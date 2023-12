Bemühungen, einen alten Baum nach dem Fällen zu vermehren, halten vielversprechend

Ein majestätischer Baum, der einst in der Nähe des Hadrianswalls in Northumberland, England, stand, wurde gefällt, aber es besteht Hoffnung, dass das Erbe dieses alten Baumes weiterleben wird. Naturschützer haben positive Lebenszeichen in den Samen und Stecklingen des Baumes gemeldet, was darauf hindeutet, dass über 30 % der reifen Samen und die Hälfte der Stecklinge lebensfähig sein könnten. Andy Jasper, Direktor für Gärten und Parklandschaften des National Trust, äußerte sich optimistisch hinsichtlich der Aufzucht dieser Samen und Stecklinge zu starken Setzlingen, die dem geliebten Baum eine neue Zukunft bieten würden.

Zusätzlich zum Schösslingswachstum besteht die Möglichkeit, dass der Stamm des Baumes nachwächst, obwohl es mehrere Jahre dauern kann, bis dies bestätigt ist. Laut Jasper ist bei der Landschaftssanierung Geduld von entscheidender Bedeutung, damit die Natur ihren Lauf nehmen kann.

Nach dem Fällen des Baumes wurde zunächst ein 16-jähriger Junge im Zusammenhang mit der Vandalismustat festgenommen. Allerdings hat die Polizei nun bekannt gegeben, dass gegen den Teenager keine weiteren Maßnahmen eingeleitet werden und sich nun auf drei weitere Verdächtige konzentrieren. Medienberichten zufolge handelt es sich bei mindestens einem dieser Verdächtigen um einen ehemaligen Holzfäller, der im Besitz einer großen Kettensäge aufgefunden wurde. Die Strafanzeige in diesem Fall könnte über die Zerstörung des Baumes hinausgehen, da die fallende Bergahorn auch Schäden am Hadrianswall verursachte, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Der Verlust dieses berühmten Baumes hat eine beispiellose öffentliche Reaktion ausgelöst: Fast 17 Millionen Menschen verfolgten die Aktualisierungen in den sozialen Medien. Der National Trust, verantwortlich für die Erhaltung des Landes rund um den Hadrianswall, arbeitet mit dem Northumberland-Nationalpark zusammen, um eine dauerhafte Hommage an den Baum zu schaffen. Derzeit laufen Pläne, die beste Verwendung für das geborgene Holz aus seinem großen Stamm zu ermitteln.

Während das Fällen des alten Baumes ein trauriges Ereignis war, geben die Bemühungen, ihn zu verbreiten, Hoffnung für seine weitere Präsenz in der Landschaft. Während die Natur ihren Lauf nimmt und neue Setzlinge entstehen, wird das Erbe dieses geliebten Baumes für kommende Generationen gewürdigt und bewahrt.