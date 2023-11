Das revolutionäre SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports: Leistung in der spiegellosen Fotografie neu definiert

By

Das SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports-Objektiv soll die Welt der spiegellosen Vollformatfotografie revolutionieren. Mit seinen hochmodernen Funktionen und seiner fortschrittlichen Technologie ist dieses Objektiv für professionelle Fotografen und Videofilmer gleichermaßen ein Wendepunkt.

Autofokus neu definiert

Verabschieden Sie sich von verpassten Aufnahmen und verschwommenen Bildern. Das SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports verfügt über zwei HLA-Motoren, die eine schnelle, präzise und nahezu geräuschlose Fokussierung selbst in rasanten Situationen ermöglichen. Ganz gleich, ob Sie rasante Sportereignisse, bewegte Wildtiere oder flüchtige Momente bei besonderen Ereignissen einfangen, mit diesem Objektiv verpassen Sie nichts.

Beispiellose Stabilisierung

Verwacklungsfreie Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen sind jetzt in Ihrer Reichweite. Ausgestattet mit der integrierten optischen Stabilisatorfunktion und dem OS2-Algorithmus bietet dieses Objektiv eine effektive Stabilisierung von bis zu beeindruckenden 7.5 Blendenstufen. Verabschieden Sie sich von Stativen und fotografieren Sie aus der Hand, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Funktion für filmische Videos

Für Videofilmer ist das SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports ein wahrgewordener Traum. Das Objektiv wurde entwickelt, um Focus Breathing zu minimieren und so natürlich wirkende Fokusverschiebungen während der Aufnahme zu ermöglichen. Fortschrittliche Technologiesimulationen und hochwertige Glaselemente minimieren Streulicht und Geisterbilder und sorgen so für eine außergewöhnliche Bildqualität in jeder Lichtsituation.

Professionelle Merkmale

Dieses Objektiv ist vollgepackt mit Funktionen, die auf die Bedürfnisse von Profis zugeschnitten sind. Der deklickbare Blendenring ermöglicht sanfte und präzise Einstellungen, während der integrierte Arca-Swiss-Fuß Kompatibilität mit einer Vielzahl von Stativköpfen bietet. Dank der Witterungsbeständigkeit hält dieses Objektiv auch rauen Bedingungen stand und ist auf Langlebigkeit ausgelegt.

FAQ:

F: Kann ich dieses Objektiv an meiner Canon RF-Mount-Kamera verwenden?

A: Leider ist das SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports-Objektiv derzeit nur für Sony E-Mount- und L-Mount-Kameras erhältlich.

F: Was kostet dieses Objektiv und wann wird es erhältlich sein?

A: Das SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports-Objektiv wird für 1865.53 $ oder 1499.99 £ im Einzelhandel erhältlich sein. Der weltweite Versand soll am 7. Dezember beginnen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports-Objektiv ein echter Game-Changer in der Welt der spiegellosen Vollformatfotografie ist. Mit seiner unübertroffenen Autofokusleistung, außergewöhnlichen Stabilisierungsfähigkeiten und professionellen Funktionen ermöglicht dieses Objektiv Fotografen und Videofilmern, ihr Handwerk auf ein neues Niveau zu heben. Bereiten Sie sich darauf vor, mit diesem revolutionären Objektiv atemberaubende, verwacklungsfreie Bilder und Kinovideos wie nie zuvor aufzunehmen.