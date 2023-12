Die New Age of War-Saison endet mit einem epischen Showdown

By

Die mit Spannung erwartete Age of War-Saison von Conan Exiles hat mit der Veröffentlichung von Kapitel 3 auf allen Plattformen ihren spannenden Abschluss gefunden. Dieses neueste Kapitel stellt eine Vielzahl neuer Herausforderungen für die Spieler vor, darunter die aufregende Gelegenheit, eine beeindruckende stygische Festung zu belagern und die Möglichkeit, eine eigene Taverne zu bauen und zu verwalten.

Im dritten Kapitel von Age of War geht es nicht nur um intensive Konflikte und aufregende Belagerungsmöglichkeiten gegen die mächtigen stygischen Streitkräfte, sondern auch um die Förderung eines Gemeinschaftsgefühls und sozialer Interaktion innerhalb der Spielwelt. Die Hinzufügung von Tavernen bietet den Spielern einen zentralen Knotenpunkt, an dem Informationen, Gerüchte, Gold und Menschen zusammenlaufen und so eine immersive und dynamische Umgebung schaffen.

Um eine eigene Taverne zu eröffnen, müssen die Spieler einen zamorischen Barkeeper aus einem gefährlichen Säuberungslager retten und dabei Elemente aus den spannenden Inhalten dieser Saison integrieren. Allerdings wird es keine leichte Aufgabe sein, einen Barkeeper zu finden, da dieser nicht bei jeder Säuberungsaktion anwesend sein wird. Die Spieler müssen durchhalten und mehrere Versuche unternehmen, um einen erfolgreich zu retten. Sobald der Barkeeper in Ihrem Besitz ist, können Sie mit dem Bau einer voll funktionsfähigen Bartheke beginnen.

Wenn die Bar für den Geschäftsbetrieb geöffnet und mit Sitzgelegenheiten ausgestattet ist, wird Ihre Taverne bald Gäste anziehen, von denen einige möglicherweise gegen Gold für die Arbeit zur Verfügung stehen. Beobachten Sie, wie Ihre Taverne aufblüht und sich zu einem mehrstöckigen Lokal entwickelt. Darüber hinaus stellt Funcom eine Reihe neuer Einrichtungsgegenstände und Tavernendekorationsgegenstände vor, darunter exklusive Gegenstände im neuesten Battle Pass.

Aber das ist noch nicht alles, denn Kapitel 3 bringt auch einen epischen Kampf gegen den mächtigen stygischen Kommandanten Bakt-Nimlot in der Stadt al-Merayah mit sich. Spieler haben die Möglichkeit, nicht nur anzugreifen und zu plündern, sondern auch Zeuge des beeindruckenden, zerstörbaren Oberwelt-Dungeons zu werden. Egal, ob Sie sich dafür entscheiden, Zauberei und Täuschung zu entfesseln oder die Macht von Trebuchets und Feuer zu entfesseln (oder sogar einen neuen Rammbock einzusetzen), Ihr Ziel ist es, das Imperium zu stürzen und Ihre Spuren in der Geschichte zu hinterlassen.

Bereiten Sie sich auf ein unvergessliches Abenteuer vor, während das Zeitalter des Krieges zu einem spannenden Ende geht. Weitere Details und umfassende Update-Hinweise finden Sie auf der offiziellen Conan Exiles-Website.