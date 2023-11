By

Sollte sich ein 72-Jähriger gegen Gürtelrose impfen lassen?

In den letzten Jahren hat die Impfung gegen Gürtelrose als vorbeugende Maßnahme gegen die schmerzhafte und möglicherweise schwächende Erkrankung namens Gürtelrose an Popularität gewonnen. Es bleibt jedoch die Frage: Sollte sich eine 72-jährige Person gegen Gürtelrose impfen lassen? Lassen Sie uns in das Thema eintauchen und die Fakten erkunden.

Gürtelrose, auch Herpes Zoster genannt, wird durch das Varicella-Zoster-Virus verursacht, das gleiche Virus, das Windpocken verursacht. Nach der Genesung von Windpocken kann das Virus im Körper ruhen und sich später im Leben reaktivieren, was zu Gürtelrose führt. Dieser Zustand ist durch einen schmerzhaften Ausschlag gekennzeichnet, der typischerweise auf einer Körperseite auftritt.

Der Gürtelrose-Impfstoff, auch bekannt als Zostavax oder Shingrix, wird für Personen ab 50 Jahren empfohlen. Es soll die Reaktion des Immunsystems auf das Varicella-Zoster-Virus verstärken und so das Risiko einer Gürtelrose und der damit verbundenen Komplikationen verringern.

FAQ:

F: Ist die Gürtelrose-Impfung für einen 72-Jährigen sicher?

A: Ja, die Gürtelrose-Impfung ist im Allgemeinen für Personen ab 50 Jahren sicher, einschließlich derer, die 72 Jahre alt sind. Es wird jedoch immer empfohlen, vor der Impfung einen Arzt zu konsultieren, da dieser den spezifischen Gesundheitszustand einer Person beurteilen und individuelle Ratschläge geben kann.

F: Kann die Gürtelrose-Impfung eine Gürtelrose vollständig verhindern?

A: Obwohl die Gürtelrose-Impfung das Risiko, an Gürtelrose zu erkranken, deutlich verringert, garantiert sie keine vollständige Vorbeugung. Wenn jedoch eine geimpfte Person eine Gürtelrose entwickelt, sind die Symptome häufig milder und die Krankheitsdauer kürzer als bei nicht geimpften Personen.

F: Gibt es Nebenwirkungen der Gürtelrose-Impfung?

A: Wie jeder Impfstoff kann auch der Gürtelrose-Impfstoff Nebenwirkungen wie Rötungen, Schmerzen oder Schwellungen an der Injektionsstelle verursachen. Weitere mögliche Nebenwirkungen sind Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und Müdigkeit. Diese Nebenwirkungen sind normalerweise mild und vorübergehend.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gürtelrose-Impfung im Allgemeinen für Personen ab 50 Jahren, einschließlich 72-Jähriger, empfohlen wird. Es kann das Risiko einer Gürtelrose und der damit verbundenen Komplikationen deutlich reduzieren. Es ist jedoch wichtig, einen Arzt zu konsultieren, um die individuellen Umstände zu beurteilen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.