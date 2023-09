Julia Young: Vom Go zur Biologie

Julia Joung, eine der 2023 Innovators Under 35 des MIT Technology Review, empfand sowohl Erleichterung als auch eine neu entdeckte Leidenschaft, als sie miterlebte, wie eine KI einen der besten Go-Spieler der Welt besiegte. Da Joung ihre Kindheit in Taiwan damit verbracht hatte, das Spiel zu beherrschen, hatte sie Go immer für ein unlösbares Problem gehalten. Sie stellte jedoch fest, dass die Biologie eine noch größere Herausforderung darstellte.

Während ihrer Bachelor-Forschung in einem neurowissenschaftlichen Labor an der Stanford University beobachtete Joung ungewöhnliches Verhalten in Gehirnzellen, die Astrozyten genannt werden. Das faszinierte sie und weckte ihre Faszination für die Biologie. Sie setzte ihre Reise fort, indem sie sich dem Labor des Gen-Editing-Experten Feng Zhang am Broad Institute in Cambridge, Massachusetts, anschloss. Dort beschäftigte sie sich mit dem „Screening im Genommaßstab“ und nutzte Tools wie CRISPR, um jedes der 20,000 Gene im menschlichen Genom zu modifizieren, um deren Auswirkungen zu verstehen.

Joungs Ziel bestand darin, das genetische Screening auf tatsächliche Gehirnzellen wie Astrozyten anzuwenden, die im Labor nur schwer zu erzeugen sind. Indem sie den Einfluss verschiedener Transkriptionsfaktoren auf Stammzellen untersuchte, wollte sie verstehen, wie diese die Zellidentität bestimmen. Das Ergebnis ihrer Umfrage war ein „Atlas“, der den Einfluss einzelner Transkriptionsfaktoren aufzeigt. Das ultimative Ziel besteht darin, jeden Zelltyp auf kontrollierte Weise erzeugen zu können, was bei Arzneimitteltests und therapeutischen Weiterentwicklungen Anwendung finden könnte.

Obwohl der Umfang des genetischen Screenings umfangreich ist und Zusammenarbeit und erhebliche Ressourcen erfordert, ist Joung weiterhin bestrebt, das Gebiet voranzutreiben. Ihre aktuelle Arbeit am Whitehead Institute konzentriert sich auf das Verständnis des Prozesses der Proteinsynthese in Zellen. Joung ist von der unendlichen Tiefe der Möglichkeiten, die die Biologie bietet, angetrieben und entwickelt weiterhin innovative Werkzeuge zur Beantwortung grundlegender Fragen.

Julia Joungs Reise von der Beherrschung von Go zur Erforschung der Geheimnisse der Biologie ist ein Beispiel für ihre Neugier und ihr Engagement, Grenzen zu überschreiten. Während sie tiefer in die Komplexität wissenschaftlicher Forschung eintaucht, verspricht ihre Arbeit, neue Erkenntnisse zu gewinnen, die die Zukunft von Medizin und Technologie prägen könnten.

