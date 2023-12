Die unzerbrechliche Bindung zwischen einem Sohn und seiner Mutter

In einem malerischen Vorstadthaus in Virginia erlebte der junge Hubert Davis 1985 die Freuden einer liebevollen Familie. Doch das idyllische Bild zerbrach bald, als bei seiner Mutter, Bobbie Webb Davis, Mundkrebs diagnostiziert wurde. Trotz der verheerenden Nachricht wurde Hubert zum Fels seiner Mutter, unterstützte sie bei ihren Behandlungen und wurde ihr Fahrer, während sie sich Bestrahlungssitzungen unterzog.

Beim Nachdenken über diese schwierigen Zeiten erinnert sich Hubert an die besonderen Momente, die er mit seiner Mutter im Auto verbracht hat. Sie führten herzliche Gespräche über das Leben, die Familie und ihre Ziele. Diese Momente waren für ihn von unschätzbarem Wert, da er ihre Bedeutung sofort erkannte. Huberts Hingabe an seine Mutter war unerschütterlich, er kümmerte sich um ihre Bedürfnisse und sorgte dafür, dass sie keine seiner sportlichen Aktivitäten verpasste, selbst als sie sich von der Operation erholte.

Als Cheftrainer der North Carolina Tar Heels nutzt Hubert Davis nun seine Plattform, um das Bewusstsein für die Krebsforschung zu schärfen und Geld dafür zu sammeln. Das Team wird voraussichtlich am Jimmy V Classic teilnehmen, einer Veranstaltung, die nach dem legendären NC-State-Trainer Jim Valvano benannt ist, der vor seinem Tod die V Foundation for Cancer Research gründete. Seitdem hat die V Foundation über 350 Millionen US-Dollar an Krebsforschungsstipendien vergeben, wobei in diesem Jahr die Rekordsumme von 43 Millionen US-Dollar bewilligt wurde.

Die Auswirkungen von Krebs waren auch in der Basketball-Community von North Carolina zu spüren. Stuart Scott, ein beliebter UNC-Absolvent und ESPN-Persönlichkeit, verlor 2015 seinen Kampf gegen den Krebs. Eric Montross, ein ehemaliger UNC-Basketballspieler, hat sich kürzlich vom Rundfunk zurückgezogen, um der Krebsvertretung Priorität einzuräumen.

Die Geschichte von Hubert Davis und seiner Mutter ist eine eindrucksvolle Erinnerung an die unzerbrechliche Bindung zwischen einem Kind und seinen Eltern. Trotz des Schmerzes und der Widrigkeiten, die Krebs mit sich bringt, offenbart er auch die Stärke und Widerstandskraft des menschlichen Geistes. Durch seine Erfahrungen ehrt Hubert Davis weiterhin das Andenken seiner Mutter und ist bestrebt, sie in allem, was er tut, stolz zu machen.