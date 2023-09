iOS 17: So teilen Sie Passwörter auf dem iPhone mit dem iCloud-Schlüsselbund

By

Apple führt mit iOS 17 eine wesentliche Verbesserung für den iCloud-Schlüsselbund ein, die es Benutzern ermöglicht, Anmeldeinformationen nahtlos mit jedem zu teilen. Die neue Funktion, bekannt als „Familienpasswörter“, ermöglicht es Benutzern, Passwörter und Passkeys mit einer Gruppe vertrauenswürdiger Kontakte zu teilen. Diese Funktion ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt und macht die Passwortfreigabe einfacher und sicherer.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Passwörter auf einem iPhone mit iOS 17 zu teilen:

Öffnen Sie die Einstellungen App Wischen Sie nach unten und tippen Sie auf Passwörter Wählen Sie im Abschnitt „Familienpasswörter“ die Option „Erste Schritte“. Fügen Sie Personen zu Ihrer gemeinsamen Passwortgruppe hinzu (ihr iPhone muss ebenfalls auf iOS 17 sein) Wählen Sie die Passwörter oder Passkeys aus, die Sie teilen möchten Tippen Sie oben rechts auf „Verschieben“. Senden Sie eine Nachricht an die Person(en), mit der/denen Sie Passwörter teilen

Es ist möglich, mehrere gemeinsame Passwortgruppen einzurichten, was mehr Flexibilität und Komfort bietet. Beim Löschen gemeinsamer Passwörter gibt es jedoch eine Besonderheit. Sie werden in den Ordner „Zuletzt gelöscht“ verschoben, der nach 30 Tagen automatisch gelöscht wird. Wenn Sie ein gemeinsames Passwort entfernen, es aber in Ihren eigenen Passwörtern behalten möchten, können Sie es wiederherstellen, indem Sie auf das Passwort im Ordner „Zuletzt gelöscht“ tippen und „In meine Passwörter wiederherstellen“ auswählen.

Gemeinsame Passwörter auf allen Apple-Geräten erhöhen den Komfort des iCloud-Schlüsselbunds und machen ihn zu einer wettbewerbsfähigeren Option im Vergleich zu kostenpflichtigen Passwort-Managern. Diese neue Funktion in iOS 17 bietet zusätzliche Vielseitigkeit und Sicherheit bei der Passwortfreigabe. Sind Sie von dieser neuen Funktion begeistert?

Quellen:

– 9to5Mac

- Apfel