Das Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS) in Lucknow bereitet sich auf die Einführung eines Tele-ICU-Dienstes ab Januar 2024 vor. Diese Initiative wird umgesetzt, um den Mangel an Intensivbetten am SGPGIMS zu beheben und sicherzustellen, dass Patienten in Mentee-Medizin Hochschulen erhalten eine qualitativ hochwertige Betreuung, die der des Instituts ähnelt.

Prof. RK Dhiman, der Direktor von SGPGIMS, räumte ein, dass das Institut zwar als das drittbeste unter den staatlichen medizinischen Ausbildungs- und Patientenversorgungszentren eingestuft wurde, sie jedoch entschlossen sind, die Spitzenposition anzustreben. Um dies zu erreichen, arbeitet SGPGIMS aktiv daran, Akkreditierungen vom National Assessment and Accreditation Council (NAAC) und dem National Institutional Ranking Framework (NIRF) zu erhalten und gleichzeitig eine Forschungskultur zu fördern.

Das kommende Kalenderjahr hält zahlreiche neue Initiativen für das Institut bereit. Die Einrichtung von fünf neuen Abteilungen, darunter Hepatologie, medizinische Onkologie, Infektionskrankheiten, Kopf- und Halschirurgie und pädiatrische Endokrinologie, wurde genehmigt. Darüber hinaus plant das Institut die Einrichtung moderner Kinder- und Diabeteszentren.

Im Bereich modernster Medizintechnik hat SGPGIMS bemerkenswerte Meilensteine ​​in der Roboterchirurgie erreicht. Prof. Dhiman teilte mit, dass sie derzeit dabei sind, ein Gammamesser anzuschaffen, mit dem verschiedene krebsartige und gutartige Läsionen behandelt werden können.

Während das Institut weiterhin Innovationen vorantreibt, bat der Direktor die Regierung um Unterstützung. Insbesondere betonte er die Notwendigkeit eines öffentlichen Gesundheitszentrums und einer Abteilung für klinische Pharmakologie, um Aufklärungskampagnen zu ermöglichen und klinische Studien durchzuführen.

Mit der Einführung des Tele-Intensivstationsdienstes und der Umsetzung verschiedener bevorstehender Initiativen ergreift das Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences proaktive Maßnahmen, um die medizinische Versorgung zu verbessern und seine Position als führende medizinische Einrichtung in Indien zu stärken.