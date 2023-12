Autoeinbrüche in San Francisco gehen aufgrund verstärkter Bemühungen zurück

By

Nach Angaben des Bürgermeisters von San Francisco, London Breed, sind Autoeinbrüche in San Francisco in den letzten drei Monaten deutlich um 50 % zurückgegangen. Dieser Rückgang ist das Ergebnis intensivierter Durchsetzungsstrategien der Polizei von San Francisco und der Staatsanwaltschaft von San Francisco.

Um dieses hartnäckige Problem zu bekämpfen, kündigten Stadtführer und Strafverfolgungsbehörden im August die Ausweitung der Strategien zur Durchsetzung von Autodiebstählen an. Auslöser für diesen Schritt war die Tatsache, dass die Zahl der Autodiebstähle im Vergleich zum Vorjahr stagnierte. Seit der Umsetzung dieser Strategien ist jedoch ein erheblicher Rückgang der Autoeinbrüche zu verzeichnen.

Zu den verstärkten Durchsetzungsmaßnahmen gehören Taktiken wie der Einsatz von Köderwagen, Polizisten in Zivil und eine energische Strafverfolgung. Stadtführer, darunter Chef Bill Scott vom SFPD und Bezirksstaatsanwältin Brooke Jenkins, sind entschlossen, diese Bemühungen aufrechtzuerhalten und weiter zu verstärken.

Bürgermeister Breed plädiert derzeit für eine Gesetzgebung auf der Ebene des Aufsichtsrats, die den Einsatz von zusätzlichen 400 automatischen Nummernschildleserkameras an 100 Kreuzungen in der ganzen Stadt ermöglichen würde. Darüber hinaus gab es einen bemerkenswerten Anstieg der Bewerbungen für den Beitritt zum SFPD, was auf eine positive Reaktion derjenigen hinweist, die bereit sind, einen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit zu leisten.

Bürgermeister London Breed drückte seine Bewunderung für die Arbeit der Polizeibeamten und Staatsanwälte bei der Bewältigung des schwierigen Problems der Autodiebstähle aus. Sie betonte, wie wichtig es sei, den Strafverfolgungsbehörden die notwendigen Instrumente zur wirksamen Bekämpfung dieses Problems in der ganzen Stadt zur Verfügung zu stellen. Das ultimative Ziel besteht darin, die Sicherheit sowohl der Bewohner als auch der Besucher in San Francisco zu gewährleisten und klarzustellen, dass Personen, die Autoeinbrüche begehen, verhaftet und strafrechtlich verfolgt werden.

Bezirksstaatsanwältin Brooke Jenkins betonte die Notwendigkeit einer konsequenten Rechenschaftspflicht für Autoeinbrecher, um in San Francisco einen neuen Standard zu etablieren, der besagt, dass solches Verhalten nicht toleriert wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die verstärkten Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden und Stadtführer zu einem deutlichen Rückgang der Autoeinbrüche in San Francisco geführt haben, was ein starkes Signal dafür ist, dass dieses Verbrechen nicht auf die leichte Schulter genommen wird.

