Riot Games aktualisiert die Kartenrotation im Valorant-Wettbewerbsmodus für September 2023

Riot Games hat einige Änderungen an der Kartenrotation in seinem Ego-Helden-Shooter Valorant vorgenommen. Um Abwechslung zu bieten und die Meisterschaft zu bewahren, hat Riot beschlossen, mit insgesamt sieben Karten im Spiel zu arbeiten. Die Entscheidung fiel nach der Zusammenarbeit mit dem internen E-Sport-Team, der Befragung von Spielern und der Beratung von Berufsverbänden.

Mit der Hinzufügung der neuesten Karte, Sunset, hat Riot Games zwei ältere Karten, Fracture und Pearl, ausgetauscht, um Platz für die neue Karte in Los Angeles zu schaffen. Die kompetitiven und nicht bewerteten Warteschlangen in Valorant arbeiten mit sieben Karten, und diese Rotation stellt sicher, dass die Spieler eine vielfältige Auswahl haben.

Die aktuelle Kartenrotation für September 2023 im Wettbewerbsmodus von Valorant umfasst Ascent, Bind, Breeze, Haven, Lotus, Split und den kürzlich hinzugefügten Sunset. Diese Karten bieten unterschiedliche Spielerlebnisse und ermutigen die Spieler, neue Blickwinkel, Aufstellungen und Strategien zu erkunden.

Sunset ist die zehnte Karte von Valorant und verfügt über zwei Standorte und drei Fahrspuren, was sie zu einer der traditionelleren Karten im Spiel macht. Außerdem wird ein einzigartiges Element eingeführt: eine mechanische Tür zwischen B Market und Mid Courtyard, die durch Umlegen eines Schalters auf der Market-Seite zugänglich ist. Im geschlossenen Zustand ist die Tür undurchdringlich, aber Spieler können sie beschädigen und schließlich zerstören, wodurch sie für den Rest der Runde dauerhaft geöffnet wird.

Ziel von Riot Games ist es, bei der Kartenrotation ein Gleichgewicht zwischen Abwechslung und Vertrautheit zu finden, um sicherzustellen, dass die Spieler ihre Fähigkeiten weiter verbessern und gleichzeitig neue Herausforderungen genießen können. Valorant entwickelt sich weiter und Spieler können sich auf zukünftige Updates und Ergänzungen des Spiels freuen.

Definitionen:

– Valorant: Das Ego-Helden-Shooter-Spiel von Riot Games.

– Kartenrotation: Die Auswahl und Reihenfolge der Karten, die in einem bestimmten Zeitraum für das Spiel verfügbar sind.

– Wettbewerbsmodus: Ein Spielmodus, in dem Spieler in einer strukturierteren und regulierteren Umgebung gegeneinander antreten, typischerweise zu Ranglisten- oder Turnierzwecken.

