Der Senat von Ohio erwägt Änderungen des Marihuana-Gesetzes

Zusammenfassung: Der Senatsausschuss von Ohio prüft mögliche Änderungen des kürzlich verabschiedeten Marihuana-Gesetzes im Rahmen der Diskussionen über ein Gesetz zur Alkoholkontrolle. Zu den vorgeschlagenen Änderungen gehören ein Verbot des Heimanbaus von Marihuana, eine Erhöhung der Steuern, eine Einschränkung der Potenz- und Besitzgrenzen sowie die Einführung von Rauchbeschränkungen. Die Änderungen müssen vom Repräsentantenhaus und dem Gouverneur genehmigt werden, bevor sie in Kraft treten.

Neuer Titel: Mögliche Änderungen des Marihuana-Gesetzes in Ohio lösen eine Debatte aus

Die Gesetzgeber in Ohio erwägen eine Überarbeitung des Marihuana-Gesetzes des Bundesstaates, das kürzlich von den Wählern angenommen wurde. Die vorgeschlagenen Änderungen, die von Ohio-Senator Rob McColley dargelegt wurden, zielen darauf ab, Bedenken auszuräumen und bestimmte Aspekte der Legalisierungsmaßnahme zu ändern.

Eine wichtige Änderung, die derzeit diskutiert wird, ist das Verbot des Eigenanbaus von Marihuana. Während die Wähler ursprünglich dem Anbau von bis zu sechs Pflanzen pro Person und einer Begrenzung von 12 Pflanzen pro Haushalt zugestimmt hatten, zielt die vorgeschlagene Überarbeitung darauf ab, den Anbau von Marihuana zu Hause vollständig zu verbieten.

Ein weiterer Änderungsvorschlag konzentriert sich auf Steuervorschriften. Der aktuelle Vorschlag sieht eine Erhöhung der Marihuana-Verbrauchsteuer von 10 % auf 15 % vor, was schätzungsweise rund 262 Millionen US-Dollar pro Jahr einbringen wird. Darüber hinaus würde eine Steuer von 15 % auf Landwirte jedes Jahr etwa 149.7 Millionen US-Dollar einbringen. Es wird erwartet, dass diese Steuern zusammen mit der staatlichen Umsatzsteuer auf Marihuanaverkäufe zu einem geschätzten Jahresumsatz von 512 Millionen US-Dollar beitragen.

Auch die Verteilung dieser Steuereinnahmen war ein Streitpunkt. Der überarbeitete Gesetzentwurf sieht vor, dass 45 % der Mittel in den allgemeinen Einnahmenfonds des Staates fließen, während 30 % die Ausbildung von Strafverfolgungsbehörden unterstützen würden. Weitere 15 % würden einem Fonds zur Behandlung und Prävention von Marihuana-Drogenmissbrauch zugewiesen, und die restlichen 10 % würden einem Fonds für die Ausbildung sicherer Fahrer zugewiesen.

Weitere Änderungen, die derzeit in Betracht gezogen werden, umfassen die Reduzierung der Wirksamkeit von legalem Marihuana und die Einführung von Beschränkungen der Besitzgrenzen. Die vorgeschlagenen Änderungen würden den Konsum von Marihuana nur in Privathäusern erlauben und das Rauchen an öffentlichen Orten und in Fahrzeugen verbieten. Vermieter hätten auch die Befugnis, den Konsum von Marihuana auf ihren Grundstücken zu verbieten.

Die Änderungen haben eine hitzige Debatte unter Gesetzgebern und Interessengruppen ausgelöst. Kritiker argumentieren, dass diese Änderungen die ursprüngliche Absicht des vom Wähler verabschiedeten Gesetzes untergraben und den illegalen Markt für Marihuana aufrechterhalten könnten. Befürworter argumentieren jedoch, dass die vorgeschlagenen Änderungen den Bedenken der Öffentlichkeit Rechnung tragen und darauf abzielen, ein besseres Gleichgewicht zwischen Legalisierung und Regulierung zu erreichen.

Die vorgeschlagenen Änderungen am Marihuana-Gesetz von Ohio werden noch geprüft, da sie vor ihrer Verabschiedung der Zustimmung des Repräsentantenhauses und des Gouverneurs bedürfen. Der Gesetzgeber wird die Diskussion unter Berücksichtigung verschiedener Perspektiven und möglicher Auswirkungen fortsetzen, bevor er eine endgültige Entscheidung trifft.

