Die Verhandlungen im Senat geraten ins Stocken, da der Streit um die Grenzpolitik die Auslandshilfe gefährdet

Patt im Senat: Debatte über Grenzpolitik gefährdet Auslandshilfe

Zusammenfassung: Die Verhandlungen im Senat geraten aufgrund eines heftigen parteipolitischen Konflikts über die Grenzpolitik ins Stocken, was die Bereitstellung von Auslandshilfe für wichtige US-Verbündete gefährdet. Die Pattsituation verstärkt die Besorgnis, da der Ukraine, die dringend Unterstützung benötigt, die Zeit davonläuft. Republikanische Senatoren brachten ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck, indem sie die Förderung der Auslandshilfe blockierten und verwiesen darauf, dass das Paket keine Rücksicht auf die Grenz- und Einwanderungspolitik nahm. Das historisch umstrittene Thema der Einwanderung ist eng mit dem Gesetzespaket verknüpft, das darauf abzielt, Verbündete wie Israel und die Ukraine zu unterstützen. Die Forderung der Republikaner nach Änderungen der Grenzpolitik hat die Spannungen auf dem Capitol Hill verschärft und sogar zu einem umstrittenen Geschrei unter Ausschluss der Öffentlichkeit während einer geheimen Besprechung geführt. Da sich der Kongresskalender dem Ende zuneigt, verspüren die Gesetzgeber die dringende Notwendigkeit, vor der Feiertagspause eine Lösung zu finden. Der demokratische Senator Jon Tester aus Montana brachte seine Bereitschaft zum Ausdruck, bei Bedarf auch über die Feiertage zu arbeiten, und betonte die Bedeutung einer Kompromissvereinbarung. Es bestehen jedoch Zweifel am Zeitplan der Verhandlungen, da Senator James Lankford, der führende republikanische Verhandlungsführer, zugibt, dass eine Einigung möglicherweise nicht vor Jahresende erzielt werden kann. Die Verfahrensabstimmung zur Weiterentwicklung des Auslandshilfepakets scheiterte und unterschritt die erforderliche Schwelle von 60 Stimmen. Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, änderte sein Votum aus taktischen Gründen auf „Nein“, um die Möglichkeit einer Wiedereinführung der Maßnahme in der Zukunft sicherzustellen. Trotz des Rückschlags sind die Demokraten weiterhin entschlossen, eine Lösung zu finden, während die Republikaner darauf beharren, dass die Auslandshilfe von größeren Änderungen der Grenzsicherheitspolitik abhängt. Der Stillstand entsteht während des Konflikts Israels mit der Hamas und des anhaltenden Kampfes der Ukraine gegen die russische Aggression. Eine Warnung des Weißen Hauses betont die kritischen Risiken für die nationale Sicherheit, wenn keine weitere Hilfe genehmigt wird. Der Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, erklärte, dass die Republikaner den Gesetzentwurf weiterhin blockieren würden, bis Bedenken hinsichtlich der Grenzsicherheit angemessen ausgeräumt seien, und betrachtete ihn als eine Angelegenheit höchster nationaler Sicherheitsprioritäten.