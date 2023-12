Herzlichen Glückwunsch an die Halbfinalisten des VyStar Teacher of the Year 2024!

In einer aufregenden Ankündigung wurden die 15 Halbfinalisten für die prestigeträchtige Auszeichnung „VyStar Teacher of the Year 2024“ bekannt gegeben. Diese Personen repräsentieren eine vielfältige Gruppe von Pädagogen und stellen sowohl erfahrene Veteranen als auch diejenigen vor, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Von diesen vielversprechenden Anwärtern werden fünf weiterkommen und um den ultimativen Titel „Duval County Teacher of the Year“ kämpfen.

Der Gewinner der begehrten Auszeichnung wird am 20. Januar 2024 bei den mit Spannung erwarteten jährlichen EDDY Awards bekannt gegeben. Diese Veranstaltung bietet Gelegenheit, die herausragenden Leistungen der Lehrer im Duval County anzuerkennen und zu feiern und ihre unschätzbaren Beiträge zum Bildungssystem hervorzuheben.

Die Halbfinalisten sind wie folgt:

– Ana Andenmatten von der Mandarin Oaks Elementary School

– Jazline Clark von der Arlington Middle School

– Alana Davis von IDEA Bassett College Prep

– Gustavo Guzman von der Terry Parker High School

– Marissa Hein von der Alimacani-Grundschule

– Deborah Lepper von den Frank H. Peterson Academies of Technology

– Ashlyn Lupinski von der River City Science Academy Innovation

– Tonya Robinson-McNair von der Hyde Grove Elementary School

– Mariah Rucker von der KIPP Impact Academy

– Kimberly Sedgwick von der Arlington Heights Elementary School

– Katrice Shorter von der Atlantic Coast High School

– Leonard Smith von der Fort Caroline Elementary School

– Jenifer Straley von der Lake Lucina Elementary School

– Terry Ann Torres von der San Jose Elementary School

– Juana Zargon von der Love Grove Elementary School

Um mehr über jeden Halbfinalisten zu erfahren, einschließlich einer kurzen Biografie, besuchen Sie bitte die Website des Jacksonville Public Education Fund (JPEF).

Der Wettbewerb um die Auszeichnung „VyStar-Lehrer des Jahres“ ist hart und diese bemerkenswerten Halbfinalisten haben bereits ihr Engagement und Engagement für die Ausbildung ihrer Schüler unter Beweis gestellt. Während wir gespannt auf die endgültige Ankündigung warten, feiern wir diese unglaublichen Lehrer und den unermesslichen Einfluss, den sie auf die Gestaltung der Zukunft unserer Gemeinschaft haben.