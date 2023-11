Neue Angebote für Apple MacBook- und MacBook Pro-Modelle bei Amazon Kanada verfügbar

By

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Apple MacBook oder MacBook Pro sind, dann haben Sie Glück. Amazon Kanada hat kürzlich eine neue Angebotsrunde vorgestellt, die erhebliche Rabatte auf ausgewählte Modelle bietet. Egal, ob Sie Student, Berufstätiger oder Technikbegeisterter sind, dies ist eine Gelegenheit, die es wert ist, in Betracht gezogen zu werden.

Eines der herausragenden Angebote ist das Apple 2022 MacBook Pro mit dem mit Spannung erwarteten M2-Chip und einem 13-Zoll-Retina-Display. Dieses leistungsstarke und elegante Notebook ist derzeit für nur 1,399 US-Dollar erhältlich, sodass Sie satte 18 % gegenüber dem Originalpreis sparen.

Ein weiteres bemerkenswertes Angebot ist das Apple 2021 MacBook Pro mit einem 16-Zoll-Display und einem beeindruckenden Apple M1 Max-Chip. Bei einem Preis von 3,299 US-Dollar können Sie bei diesem hochmodernen Gerät mit 25-Kern-CPU deutliche 10 % sparen.

Für diejenigen, die günstigere Optionen suchen, sind die Modelle Apple 2020 MacBook Pro und MacBook Air ebenfalls zu ermäßigten Preisen erhältlich. Das 2020 MacBook Pro, ausgestattet mit dem Apple M1 Chip, können Sie für nur 1,442 $ erwerben, mit einem Rabatt von 26 %. Das leichte und tragbare MacBook Air 2020 mit Apple M1-Chip und einem atemberaubenden 13-Zoll-Retina-Display kostet derzeit 1,484 US-Dollar, sodass Sie 10 % gegenüber dem regulären Preis sparen.

Dies sind nur einige Beispiele der fantastischen Angebote, die es bei Amazon Kanada für Apple MacBook- und MacBook Pro-Modelle gibt. Besuchen Sie die Website von Amazon Kanada, um die gesamte Auswahl zu durchsuchen und von diesen zeitlich begrenzten Angeboten zu profitieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Kann ich den auf Amazon Kanada angebotenen Preisen und Angeboten vertrauen?

Ja, Amazon Canada ist ein seriöser Online-Marktplatz, der für seine wettbewerbsfähigen Preise und zuverlässigen Angebote bekannt ist. Es ist jedoch immer eine gute Idee, die Preise auf mehreren Plattformen zu vergleichen, um sicherzustellen, dass Sie das bestmögliche Angebot erhalten.

2. Sind diese Angebote nur für eine begrenzte Zeit verfügbar?

Ja, diese Angebote sind in der Regel zeitlich begrenzt, daher wird empfohlen, sie so schnell wie möglich in Anspruch zu nehmen. Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit variieren kann. Überprüfen Sie daher die Produktliste auf die aktuellsten Informationen.

3. Sind diese Apple MacBook- und MacBook Pro-Modelle die neuesten verfügbaren Versionen?

Die in den Angeboten aufgeführten Modelle können sowohl die neuesten Versionen als auch frühere Generationen umfassen. Es ist wichtig, die Produktbeschreibungen sorgfältig zu lesen, um die genauen Spezifikationen des Geräts zu ermitteln, an dem Sie interessiert sind.

Quellen:

- Amazon Kanada