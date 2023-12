Sega und Rovio bündeln ihre Kräfte: Eine neue Transmedia-Ära beginnt

Sega und Rovio haben den Grundstein für eine bahnbrechende Zusammenarbeit in der Welt der Transmedia gelegt. Shuji Utsumi, COO von Sega und Präsident von Transmedia, enthüllte kürzlich auf der RovioCon 23 in Helsinki die aufregende Zukunft beider Unternehmen.

Utsumi betonte Segas Engagement für die Ausweitung seiner Kern-Franchises in den Bereich der Transmedia. Aufbauend auf dem Erfolg von Angry Birds hob er hervor, dass Sega bereits an einer umfassenden Transmedia-Strategie arbeitet. Sonic, Segas geliebter Charakter, steht an der Spitze dieser Bewegung und tritt in verschiedenen Medien wie Spielen (einschließlich Web3 über Plattformen wie Roblox), Lego-Sets und Filmen auf. Utsumi würdigte das schnelle Wachstum der physischen und digitalen Transmedien und zeigte sich begeistert von den Möglichkeiten, die sie bieten.

Darüber hinaus betonte Utsumi die Bedeutung der mobilen Plattform in dieser neuen Ära. Er räumte zwar Segas relative Schwäche in diesem Bereich ein, verriet jedoch, dass die Übernahme von Rovio darauf abzielt, diese Lücke zu schließen. Rovios Fachwissen und Erfolg im mobilen Gaming machen sie zu einer wesentlichen Ergänzung für Segas transmediale Reise. Als Beweis für den Fortschritt ihrer Zusammenarbeit gab Utsumi bekannt, dass Rovio bereits an Spielprojekten mit Sonic arbeitet und andere beliebte IPs wie Yakuza und Persona erforscht.

Die Partnerschaft ist eine Einbahnstraße. Utsumi würdigte Rovios Erfolge im Bereich Transmedia, einschließlich Film, Lizenzierung und ortsbezogener Unterhaltung in der realen Welt. Er verwies außerdem auf das Potenzial, die Angry Birds-IP auf PC und Konsole zu bringen, Bereiche, in denen Sega starke Beziehungen aufgebaut hat. Details zu kommenden Produkten wurden unter Verschluss gehalten, aber Utsumi versprach spannende Dinge, die in naher Zukunft kommen würden.

Während die Vorfreude steigt, spekulieren Fans bereits über Crossover-Möglichkeiten zwischen den IPs von Sega und Rovio. Die Vorschläge reichen von anspruchsvollen Mischungen wie „Total Angry Sonic Football Manager War“ bis hin zu unerwarteteren Kombinationen. Die Bühne ist bereitet für eine transmediale Reise, die das Publikum über verschiedene Medien und Plattformen hinweg fesseln wird.

FAQ:

F: Was ist Transmedia?

A: Transmedia bezieht sich auf die Praxis, eine Geschichte oder ein geistiges Eigentum (IP) auf verschiedene Medienformen wie Filme, Videospiele, Bücher und Merchandise auszudehnen. Es ermöglicht ein noch intensiveres und vernetzteres Storytelling-Erlebnis.

F: Was sind IPs?

A: IPs oder geistiges Eigentum sind Originalkreationen, die rechtmäßig Eigentum und geschützt sind, wie zum Beispiel Charaktere, Geschichten oder Konzepte.

F: Wird es Sonic- und Yakuza-Spiele von Sega und Rovio geben?

A: Ja, Rovio arbeitet bereits an Spielprojekten mit Sonic und erforscht in Zusammenarbeit mit Sega andere IPs wie Yakuza und Persona. Die Details dieser Spiele müssen noch bekannt gegeben werden.