Sega erweitert sein Mobile-Games-Portfolio um Yakuza- und Persona-Spin-offs

Sega, ein führender Akteur in der Spielebranche, hat kürzlich die Möglichkeit angedeutet, mobile Versionen seiner beliebten Franchises Yakuza und Persona zu veröffentlichen. Shuji Utsumi, Co-COO von Sega, gab diese aufregenden Neuigkeiten während seines Auftritts auf der Roviocon-Veranstaltung in Helsinki bekannt.

Nach der Übernahme von Rovio, dem Studio hinter Angry Birds, durch Sega konzentrierte sich das Unternehmen auf die Erweiterung seines Angebots an Mobilspielen. Utsumi brachte seinen Glauben an das immense Potenzial der mobilen Plattform zum Ausdruck und erklärte: „Mobile ist eine riesige Plattform für uns. Durch die Zusammenarbeit mit Rovio ist Sega nun in der Lage, den Weg für ein weltweites Publikum mobiler Spiele zu ebnen.“

Während Sonic ein Flaggschiff-Franchise für Sega war, betonte Utsumi, dass Yakuza und Persona, zwei weitere wichtige IPs, von der Expansion in den Mobilfunkmarkt stark profitieren könnten. Er deutete die zukünftige Entwicklung von Spin-off-Spielen auf Basis dieser beliebten Serien an und sorgte damit für noch mehr Spannung bei den Fans.

Neben mobilen Spielen erwähnte Utsumi Segas Interesse an Abonnement-Spielediensten wie Netflix, Apple Arcade und Xbox Game Pass. Dies spiegelt den Wunsch des Unternehmens wider, neue Wege zu gehen und mit einem breiteren Publikum in Kontakt zu treten.

Die Entscheidung von Sega zur Übernahme von Rovio beruhte auf dem Wunsch, sein Live-Service-Portfolio an mobilen Spielen zu stärken. Durch die Nutzung der Expertise von Rovio beim Betrieb erfolgreicher Mobilspiele möchte Sega seine aktuellen und zukünftigen Titel auf den globalen Markt für Mobilspiele bringen.

Mit den jüngsten Veröffentlichungen exklusiver Apple Arcade-Spiele wie ChuChu Rocket! Universe, Sonic Racing, Sonic Dream Team und Football Manager 2024 Touch sowohl auf Apple Arcade als auch auf Netflix hat Sega bereits sein Engagement für den Ausbau seiner Präsenz bei abonnementbasierten Gaming-Diensten unter Beweis gestellt.

Während die Fans sehnsüchtig auf die Ankunft der Spin-offs von Yakuza und Persona auf Mobilgeräten warten, werden Segas strategische Schritte im Bereich der mobilen Spiele den Spielern auf der ganzen Welt mit Sicherheit neue Erlebnisse bescheren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Wird Sega mobile Versionen der Yakuza- und Persona-Spiele veröffentlichen?

A: Segas Co-COO Shuji Utsumi hat die Möglichkeit mobiler Spin-offs für diese Franchises angedeutet.

F: Warum hat Sega Rovio übernommen?

A: Sega wollte sein Live-Service-Portfolio an mobilen Spielen erweitern, indem es Rovios Fachwissen im Bereich mobiler Spiele nutzte.

F: Erkundet Sega Abonnement-Spieledienste?

A: Ja, Sega hat Interesse an Plattformen wie Netflix, Apple Arcade und Xbox Game Pass bekundet, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

F: Welche aktuellen Veröffentlichungen von Sega auf Apple Arcade und Netflix gibt es?

A: Sega hat Titel wie ChuChu Rocket herausgebracht! Universe, Sonic Racing, Sonic Dream Team und Football Manager 2024 Touch.