Neue Wartelisten der Wohnungsbaubehörde werden an verschiedenen Standorten eröffnet

Eine Reihe von Wohnungsbaubehörden in verschiedenen Bundesstaaten haben kürzlich die Öffnung ihrer Wartelisten für bezahlbare Wohnraumprogramme angekündigt. Ziel dieser Programme ist es, Einzelpersonen und Familien zu unterstützen, die Wohnraumunterstützung benötigen.

In Bossier Parish, Louisiana, hat die Bossier Parish Housing Authority ihre Warteliste gemäß Abschnitt 8 eingeführt. Diese Liste ist vom 5. bis 7. Dezember 2023 geöffnet und es werden nur 1,000 Bewerbungen angenommen. Anschließend ermittelt ein Losverfahren die 1,000 glücklichen Bewerber und ihre jeweiligen Listenplätze.

Inzwischen hat die Wohnungsbaubehörde des Dekalb County in Georgia zwei Wartelisten für projektbasierte Gutscheine eröffnet. Die erste Liste richtet sich speziell an ältere Menschen in den Columbia Senior Residences in Forrest Hills, während sich die zweite an Familien in der Phoenix Station richtet. Bewerber werden gebeten, ihre Bewerbungen so schnell wie möglich einzureichen, da die Wartelisten bis auf weiteres geöffnet bleiben.

Weiter westlich nimmt die Wohnungsbaubehörde des County of Ventura in Kalifornien Bewerbungen für ihre Wartelisten für projektbasierte Gutscheine entgegen. Die beiden in diesen Listen enthaltenen Immobilien sind Oak Creek Senior Villas in Thousand Oaks und Rancho Sierra Senior Apartments in Camarillo. Interessierten Personen wird empfohlen, sich für die erforderlichen Antragsdetails an die Ventura County Housing Authority zu wenden.

Schließlich hat die Chesapeake Redevelopment and Housing Authority in Virginia ihre Warteliste für dauerhafte Unterkünfte für alleinstehende Obdachlose geöffnet. Die in dieser Liste enthaltenen Immobilien sind South Bay Apartments in Portsmouth, Heron's Landing in Chesapeake und Cypress Landing in Chesapeake (ausschließlich für obdachlose Veteranen).

Für diejenigen, die auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum sind, lohnt es sich auch, frühere Wartelistenausschreibungen zu prüfen, da viele Listen noch offen sind. Diese Wartelisten können wertvolle Möglichkeiten für Einzelpersonen und Familien bieten, die eine stabile Unterkunft benötigen.

