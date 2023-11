Das Potenzial nuklearer Uhren erschließen: Eine neue Ära der präzisen Zeitmessung

Seit Jahrzehnten verlassen sich Wissenschaftler auf Atomuhren als Goldstandard für die Zeitmessung. Diese Uhren, die auf dem Quantenübergang von Elektronen innerhalb von Atomen basieren, waren unglaublich präzise und gingen in 300 Millionen Jahren auf etwa eine Sekunde genau. Forscher wissen jedoch seit langem, dass mit einer anderen Art von Uhr – der Atomuhr – eine noch höhere Präzision möglich ist.

Jetzt hat ein Team von Wissenschaftlern des Argonne National Laboratory des US-Energieministeriums, der Texas A&M University und mehrerer europäischer Institutionen einen bedeutenden Schritt zur Realisierung des Potenzials von Atomuhren gemacht. In einer bahnbrechenden Studie, die in „Nature“ veröffentlicht wurde, nutzte das Team Röntgenstrahlen, um einen langlebigen Kernzustand in Scandium-45 anzuregen, einem Element, das häufig in Luft- und Raumfahrtkomponenten und Sportgeräten verwendet wird.

Kernuhren unterscheiden sich von Atomuhren in ihrem grundlegenden Mechanismus. Während Atomuhren auf Elektronenübergängen beruhen, nutzen Kernuhren die natürliche Schwingung des Kerns im Zentrum eines Atoms. Dadurch werden Kernuhren wesentlich unempfindlicher gegenüber Störungen wie Temperaturschwankungen oder elektromagnetischen Feldern und sorgen so für eine noch höhere Präzision und Stabilität.

Der Erfolg dieses Experiments stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Kernuhren dar. Bisher waren bestehende Röntgenquellen nicht in der Lage, den nötigen Kick zu liefern, um Kernschwingungen anzuregen und effektiv zu erkennen. Die jüngsten Fortschritte bei Röntgen-Freie-Elektronen-Laserquellen (XFEL), wie beispielsweise die European-XFEL-Anlage in Hamburg, Deutschland, haben es jedoch ermöglicht, die Theorie in die Realität umzusetzen.

Durch sorgfältige Abstimmung der Röntgenenergie konnten die Forscher die Kernresonanz in Scandium-45 genau erkennen. Die Entdeckung von etwa 93 Kernzerfallsereignissen bestätigte das Vorhandensein der Resonanz und ermöglichte die präzise Bestimmung ihrer Energie, 250-mal genauer als bisher bekannt.

Die Auswirkungen dieses Durchbruchs sind erheblich. Es ebnet den Weg für hochempfindliche Sonden für natürliche Eigenschaften wie die Schwerkraft und ermöglicht grundlegende physikalische Tests, die auf präzisen Zeit- oder Frequenzmessungen beruhen. Die Entwicklung von Kernuhren könnte unser Verständnis des Universums revolutionieren und neue Wege für die wissenschaftliche Erforschung eröffnen.

Obwohl dieser Erfolg einen entscheidenden ersten Schritt darstellt, gibt es noch viel zu tun. Weitere Studien zur Resonanz und die Entwicklung noch fortschrittlicherer Röntgenquellen sind notwendig, um das Potenzial von Kernuhren voll auszuschöpfen. Dennoch sieht die Zukunft der Präzisionszeitmessung rosiger aus als je zuvor.

FAQ:

Was ist der Unterschied zwischen einer Atomuhr und einer Kernuhr?

Atomuhren basieren zur präzisen Zeitmessung auf dem Quantenübergang von Elektronen innerhalb von Atomen, während Kernuhren die natürliche Schwingung des Kerns im Zentrum eines Atoms nutzen. Atomuhren bieten im Vergleich zu Atomuhren eine noch höhere Präzision und Stabilität.

Warum sind Kernuhren immun gegen Störungen?

Kernuhren sind weniger anfällig für äußere Störungen wie Temperaturänderungen oder elektromagnetische Felder, da sie die Schwingung des Kerns selbst messen, der viel stabiler und belastbarer ist.

Welche möglichen Anwendungen gibt es für Atomuhren?

Kernuhren haben das Potenzial, unser Verständnis von Schwerkraft, Relativität und anderen physikalischen Phänomenen wie der Dunklen Materie erheblich zu verbessern. Sie können auch hochempfindliche Sonden für natürliche Eigenschaften revolutionieren und grundlegende physikalische Tests ermöglichen, die auf präzisen Zeit- oder Frequenzmessungen beruhen.

Welche Bedeutung hat das jüngste Experiment mit Scandium-45?

Die erfolgreiche Anregung eines langlebigen Kernzustands in Scandium-45 mittels Röntgenstrahlen stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von Kernuhren dar. Es demonstriert die Machbarkeit praktischer Atomuhren und eröffnet neue Möglichkeiten für die präzise Zeitmessung und wissenschaftliche Erforschung.