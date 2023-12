Wissenschaftler entdecken riesige Lithiumreserven unter dem kalifornischen Salton Sea

Zusammenfassung: Eine kürzlich vom Energieministerium (DOE) finanzierte Studie hat das Vorhandensein einer riesigen Lithiumlagerstätte unter dem kalifornischen Salton Sea aufgedeckt. Früher als der größte See des Staates bekannt, wird das Salton Sea heute als die größte Mine des „weißen Goldes“ der Welt gefeiert. Bei bereits bestätigten vier Millionen Tonnen Lithium könnten es laut Wissenschaftlern sage und schreibe 18 Millionen Tonnen sein. Diese Entdeckung könnte die Vereinigten Staaten möglicherweise in die Lage versetzen, sich mit Lithium selbst zu versorgen, und dazu beitragen, das Ziel von Präsident Joe Biden zu erreichen, die Zahl der Elektrofahrzeuge auf US-Straßen zu erhöhen.

Der Studie zufolge könnte das Saltonmeer Güter im Wert von etwa 540 Milliarden US-Dollar beherbergen, wenn man bedenkt, dass eine Tonne Lithium einen Wert von etwa 29,000 US-Dollar hat. Die riesige Menge an Lithium, die unter dem See gefunden wird, hat das Potenzial, über 300 Millionen Elektroautos anzutreiben. Michael McKibben, Professor für Geochemie an der University of California, Riverside und einer der Autoren der Studie, beschrieb die Lagerstätte als eine der größten Lithiumsole-Lagerstätten der Welt.

Die Bedeutung dieser Entdeckung liegt im steigenden Bedarf an Lithium aufgrund der wachsenden Beliebtheit von Elektrofahrzeugen und der Nachfrage nach Energiespeicherlösungen. Sammy Roth, Klimakolumnist der Los Angeles Times, betont, dass das Saltonmeer seit langem dafür bekannt ist, erhebliche Mengen Lithium zu enthalten. Mehrere Unternehmen haben im Laufe der Jahre versucht, es abzubauen, aber die neu entdeckten Reserven übersteigen die bisherigen Schätzungen bei weitem.

Angesichts des ehrgeizigen Plans von Präsident Biden, bis 50 2030 Prozent der Fahrzeuge auf US-Straßen mit Strom zu fahren, könnte dieses riesige Lithiumvorkommen eine entscheidende Rolle bei der Erreichung dieses Ziels spielen. Das Potenzial des Saltonmeeres, die Vereinigten Staaten hinsichtlich Lithium unabhängig zu machen und die Abhängigkeit von Importen aus China zu verringern, ist in der Tat „riesig“, wie Experten beschreiben. Da weiterhin Anstrengungen unternommen werden, diese reichlich vorhandene natürliche Ressource zu nutzen, sieht die Zukunft des Elektrotransports und der Speicherung erneuerbarer Energien vielversprechend aus.

